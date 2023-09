Zukunft auf zwei Rädern: JobRad enthüllt „Startrampe“ – Das Projekt, das die Mobilität für immer verändern soll!

Freiburg, 21. September 2023. Die kürzlich ins Leben gerufene Tochtergesellschaft von JobRad Holding, „Startrampe“, unterstützt die Entstehung und Entwicklung von Start-ups in der JobRad-Familie von der Konzeption bis zur Markteinführung. Das Führungsteam besteht aus dem Markenspezialisten Uwe Habicher und der Strategiekennerin Dr. Kristine Johari.

Die JobRad Gruppe gab bekannt, dass sie bestrebt ist, das Angebot im Bereich nachhaltiger Mobilität so benutzerfreundlich und ansprechend wie möglich zu gestalten. Neben bewährten Diensten wie dem Dienstradleasing möchten sie auch innovative Produkte und Services einführen. Holger Tumat, CEO von JobRad Holding, betonte, dass „Startrampe“ das perfekte Umfeld für solche Innovationen bietet.

Ausreichend Ressourcen und Know-how für die Startrampe

Ulrich Prediger, Gründer von JobRad, der die Gründung von Startrampe angestoßen hat, wird das Unternehmen weiterhin beraten. Er betonte, dass Startrampe die notwendigen Ressourcen und Expertise bietet, um in kurzer Zeit nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln und erfolgreich auf den Markt zu bringen.

Expansion für die nächsten Montage geplant

Das in Freiburg ansässige Unternehmen plant, sein Team in den nächsten Monaten auf 20 Mitarbeiter zu erweitern. Kristine Johari, die auch weiterhin als Head of Group Strategy für JobRad Holding tätig sein wird, bringt umfangreiche Erfahrung in Strategie und digitaler Produktentwicklung mit. Uwe Habicher, der kürzlich zum Führungsteam von Startrampe hinzugestoßen ist, hat eine starke Expertise im Markenaufbau.

CEO freut sich über Zusammenarbeit von Habichter und Johari

Holger Tumat äußerte seine Begeisterung darüber, dass sie mit Uwe und Kristine zwei versierte Persönlichkeiten für ihr Venture Studio gewinnen konnten. Er betonte, dass Kristine bereits tief in die strategischen Pläne von JobRad eingebunden ist und Uwe als visionärer Markenentwickler eine ideale Ergänzung darstellt.

Die JobRad Gruppe ist einer der Top-Anbieter für innovative Dienstleistungen im Bereich nachhaltige Fahrradmobilität. Sie deckt verschiedene Bereiche ab, darunter Dienstradleasing und HR-Tech. Mit der Marke JobRad© ist sie Marktführer im Dienstradleasing. Das engagierte Team von über 1.000 Mitarbeitern ist an verschiedenen Standorten, einschließlich Freiburg, Frankfurt, Berlin, München und Wien, tätig.

Kontakt

Tassilo Holz | Media Relations | Tel. 0761 205515-795 | tassilo.holz@jobrad.org| JobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 Freiburg | Bild ©Marie-Christin Bergmann