Das sind die häufigsten Gründe für Schmerzen beim Fahrradfahren

Ist das Fahrrad korrekt auf die eigene Körpergröße eingestellt und treten dennoch Schmerzen auf, kann dies normal sein. Wer nur selten mit dem Fahrrad oder E-Bike fährt, hat keine Routine. Eine 40 km lange Radtour ist für den Körper eine ungewohnte Aktivität. Das Rad kann noch so gut eingestellt sein, ungeübte Fahrer werden nach längeren Touren fast immer etwas Muskelkater in den folgenden Tagen verspüren. Ergonomie ist auch beim Fahrradfahren ein wichtiges Thema, dies haben auch Zubehör-Hersteller erkannt.

Ein Fahrrad ist wesentlich komplexer als die meisten Radfahrer es denken. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten, die auf den ersten Blick banal wirken und erst bei genauerer Betrachtung an Bedeutung gewinnen. Diese Dinge sollten bei jedem Fahrrad oder E-Bike korrekt eingestellt werden, damit die Möglichkeit von Schmerzen nach und während des Radfahrens gering gehalten wird.

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, der möchte sich komfortabel fortbewegen und keine Schmerzen dabei haben. Oft stellen sich die Schmerzen beim Fahrradfahren erst am nächsten Tag ein. Die Gründe dafür sind vielfältig, häufig jedoch einfach zu beheben.

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.