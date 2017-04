Wer mit dem Fahrrad in einer fremden Stadt oder Region eine ausgiebige Fahrradtour machen möchte, der kann seine Fahrräder mit einem Fahrradträger flexibel und binnen weniger Minuten aufladen und losfahren. Je nach Auto und Anspruch gibt es unterschiedliche Träger, die im Fachhandel erhältlich sind. Mit dem Fahrradträger Test findet man den passenden Fahrradträger für seine Fahrräder und sein Auto. Je nach Fahrzeug variieren die Modelle zwischen Modellen für die Anhängerkupplung, Fahrradträger für das Autodach oder die Heckklappe. Auf diese Dinge sollte man auch 2017 achten.

Fahrradträger Test – Modelle für die Anhängerkupplung

Der Fahrradträger für die Anhängerkupplung (Fahrrad Kupplungsträger) ist individuell einsetzbar und passt bei jedem Auto, das eine Anhängerkupplung besitzt. Wie bei einem herkömmlichen Anhänger, wird auch der Träger mit einer Pfanne auf den Kopf gesetzt und befestigt. Hierbei wird der Träger festgeklemmt und befindet sich direkt hinter dem Auto. Eine Montage ist somit unkompliziert und geht schnell von der Hand. Mit einem Schloss wird das unerlaubte „Abkuppeln“ verhindert.

Worauf man bei einem Kupplungsträger achten sollte

Wichtig ist das Beachten der Stützlast des Fahrzeugs bzw. der Anhängerkupplung. Bei einer Stützlast von nur 50 kg können mit dem Gewicht des Fahrradträgers und den Fahrrädern schnell Grenzen erreicht werden. Dieser Hinweis ist vor allem beim Mitführen von Elektrofahrrädern zu beachten. Beispiel: das Pedelec Kreidler Vitality Elite wiegt über 25 kg.

Beispielrechnung zur Tragkraft und Stützlast: Maximale Stützlast von 50 Kg – 13 kg Eigengewicht vom Träger = 37 kg Zuladung durch Fahrräder. Alle Räder zusammen durfen die 37 kg demnach nicht überschreiten.

Alle einzuhaltenden Werte für das Maximalgewicht, der Tragkraft und die Höchstgeschwindigkeit findet man auf einem Aufkleber oder einer Plakette auf dem Träger (siehe Bild). Um das Gewicht möglichst gering zu halten, werden als Materialien zumeist Aluminium und Edelstahl verwendet. Ein weiterer Vorteil beider Materialien, sie setzen keinen Rost an.

Einige Kupplungsträger haben eine Klappfunktion mit der man den Träger nach vorne (weg von der Kofferraumklappe) klappen kann, um die Heckklappe Problemlos zu öffnen. Möchte man an den Kofferraum, ist ein Demontieren nicht notwendig.

Bei allen Fahrradträgern kommt während der Autofahrt eine hohe Belastung auf das Material. Qualität hat auch hierbei seinen Preis, einfache und billige Fahrradträger können schnell zum Sicherheitsrisiko werden. Bei der Neuanschaffung sollte man immer auf ein TÜV Siegel oder ein GS Zertifikat achten, nur so weiß man, dass der Fahrradträger eine Zulassung in Deutschland hat. Wichtig ist, dass man den Träger, egal ob auf der Anhängerkupplung, auf dem Dach oder an der Heckklappe, nach Herstellerangaben befestigt. Beim Fahrradträger Test wird auf diese Dinge mit eingegangen.

(Traglast ist die Angabe, wieviel Gewicht maximal noch auf den Fahrradanhänger zugeladen werden darf und ist von der Stützlast Ihrer Anhängerkupplung abhängig – Preise und Testergebnisse zum Zeitpunkt unserer Recherche)

Anzahl der Fahrräder – Zwei, drei oder Vier Fahrräder

Die meisten Fahrradträger können von Werk aus zwei Fahrräder transportieren. Möchte man mehr als zwei Räder mitnehmen, kann man die Träger um Module bzw. Schienen erweitern. Möchte man mit einer vierköpfigen Familie in den Urlaub fahren, kommt man um die Erweiterung nicht herum oder schafft sich direkt einen Veloträger für vier Fahrräder an. Hiebei sollte man direkt ein Modell wählen, dass eine hohe Zuladung hat. Die Funktionsweise der Befestigung ist immer gleich, es kann sein, dass man aus Platzgründen den Lenker eines Rades querstellen muss, dies ist jedoch von der Kombination Auto/Fahrradträger abhängig.

Fahrradträger für die Heckklappe – Heckgepäckträger

Ist die Heckklappe oder Kofferraumklappe eines Autos groß genug, kann man für einige Fahrzeugmodelle auch einen Fahrradträger bekommen, den man an der der Heckklappe befestigt (Heckträger). Geeignete Fahrzeugmodelle hierfür wären beispielsweise der VW Touran, Caddy oder der VW Bus (T2, T3, T4, T5). Hier wird der Fahrradträger mit einem Haken an der Klappe eingehängt.

Damit der Lack nicht beschädigt wird, werden die Haken vom Fahrradheckträger mittels Gummiüberzug vom Lack ferngehalten. Diese Variante hat den Vorteil, dass die Anhängerkupplung frei bleibt und zusätzlich für einen Wohnwagen ö.a. genutzt werden kann. Hat man keine Anhängerkupplung, ist der Heckklappenträger / Heckgepäckträger eine gute Alternative. Der Heckträger hat neben de, Kupplungsträger einen geringeren Luftwiderstand als der Dachträger.

Hinweis für Heckklappendämpfer beim Heckfahrradträger

Ist der Fahrradträger an der Heckklappe montiert (Heckfahrradträger), reichen bei den meisten Autos die Heckklappendämpfer nicht mehr aus, um die Kofferraumklappe oben zu halten. Hierfür kann man sich kleine Aluminiumprofile in den Kofferraum legen, die man dann auf die Dämpfer legt, so kann die Kofferraumklappe nicht mehr schließen. Sind auf dem Träger Fahrräder montiert, ist ein Öffnen oftmals gar nicht mehr möglich. Wichtige Dinge aus dem Kofferraum, an die man schnell heran muss, sollte man möglicherweise an einem anderen Ort verstauen.



Dachträger für Fahrräder

Ist am Auto keine AHK montiert und gibt die Heckklappe keine Möglichkeit der Befestigung her, kann alternativ ein Dachträger genutzt werden. Hierbei werden die Fahrräder auf dem Autodach in einer Radschiene befestigt. Streben sorgen für die nötige Stabilität.

Der Dachträger hat jedoch ein paar Nachteile:

Höher Luftwiderstand mit Fahrrädern auf dem Dach

Schwere Fahrräder sind unter hoher Kraftanstrengung auf das Dach zu bekommen

Der beladene Fahrraddachträger ist anfälliger für Seitenwinde

Grundlage ist eine Dachreling

Vorteile vom Dachfahrradträger, in der Anschaffung sind diese oftmals günstiger als die anderen Modelle. Die Flexibilität für unterschiedliche Fahrräder ist durch individuell einstellbare Halterungen gegeben. Auch hier kann das Fahrrad am Dachträger angeschlossen werden. Hierbei sollte man auf die Herstellerangaben zur Befestigung und zur Zuladung umbedingt achten. Wie immer gilt, wer an der falschen Stelle spart, zahlt am Ende doppelt.

Deichselträger für Wohnwagen

Der Deichselträger wird bei Wohnwägen auf dem vorderen Bereich der Wohnwagendeichsel montiert. Hier können die Fahrräder nun vor dem Wohnwagen und hinter dem Auto aufgeladen werden. Zu beachten gilt hierbei wieder die Stützlast von der AHK (Anhängerkupplung). Vorteil dieser Variante, die AHK bleibt frei für den Wohnwagenanhänger, die Heckklappe ist frei und kann geöffnet werden. Befestigt werden die Deichselträger meist mit U-Bügel und selbstsichernden Muttern.

Hinweis von uns: Die Deichsel muss lang genug für die Montage sein, bitte den Hinweis des Hersteller an dieser Stelle beachten.

Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger

Die Fahrräder werden in eine Reifenschale gestellt, so steht das Fahrrad auf einer Schiene in den sogenannten Felgenhaltern. Um diese Schienen befinden sich Gurte, Riemen oder Felgenhaltebänder. Mit ihrer Hilfe werden die Felgen der Fahrräder festgezurrt und gesichert. Zusätzlich gibt es noch einen Rahmenhalter mit einer Klemme, diese ist am Fahrradträger befestigt und umschließt eine Stange vom Fahrradrahmen. Es entsteht eine Dreipunktbefestigung auf und am Fahrradträger.

Die Schellen bzw. Klemmen, die am Fahrradrahmen halten, sind abschließbar. So wird das Fahrrad vor einem Diebstahl geschützt. Der maximale Rahmendurchmesser ist hierbei nur bei sehr dicken Rahmen zu beachten und werden auch vom Hersteller angegeben. Der Thule EuroClassic G6 hat die Rahmenhalter für Rahmendurchmesser von 22 – 80 mm. Wer das Rad vor Kratzern schützen möchte, kann zwischen Fahrradrahmen und Klemme noch ein Tuch legen.

Crashtest Fahrradträger Test mit E-Bikes

In dem Video wird eindrucksvoll gezeigt, wie sich das E-Bike durch den Aufprall löst und sich frei bewegen kann. Nur die Mauer hindert das Fahrrad am weiterfliegen.



Eines der E-Bikes hat sich komplett gelöst und die Gurte sind zerissen.

Hinweis: Alle lockeren Anbauteile sollten vor der Fahrt abgenommen werden, dies können Akkus vom Pedelec sein, eine abnehmbare Fahrradbeleuchtung oder Fahrradkörbe.

Bei dem Fahrradträger für die Anhängerkupplung gibt es außerdem eine Beleuchtungseinheit. Wie bei einem richtigen Anhänger hat man auch hier jeweils einen Blinker, ein Rücklicht und eine Bremsleuchte für jede Seite sowie teilweise einen Rückfahrscheinwerfer. Da diese Variante häufig das Nummernschild verdeckt, haben die Anhängerkupplungsträger eine Nummernschildhalterung, an der ein weiteres Kennzeichen befestigt werden kann. Die Beleuchtungsbrücke wird über die Anhänger-Steckdose mit Strom versorgt. Passt der Steckeranschluss nicht, kann ein Adapter verwendet werden.

Worauf man vor dem Kauf achten sollte:

auf die Stützlast von der Anhängerkupplung,

auf ein gültiges und vorhandenes GS oder TÜV Siegel beim Träger,

rostfreies Material (auch bei den Schrauben),

eine Möglichkeit der Erweiterbarkeit durch zusätzliche Schienen oder Module der Felgenschalen.

Man kann die Träger Problemlos im Internet bestellen, auf billige Chinaware sollte man aus eigenem Interesse jedoch verzichten.

Fahrradträger Test – Ergebnisse

Fahrradträger für die Heckklappe

Bild Herst. / Modell Räder Traglast Preis Anbieter Thule ClipOn High 9105 2 ca. 30 kg 194,00 €

199,00 € Amazon

Menabo Logic 2 - 114,95 €

139,95 € Amazon

Thule BackPac 973 2 ca. 60 kg 220,00 €

335,95 € Amazon

Thule Clipon 3 3 ca. 45 kg 112,91 €

Amazon







Fahrradträger für das Dach – Dachträger

Bild Herst. / Modell Räder Traglast Preis Anbieter Thule FreeRide 532 1 pro Halter ca. 34 kg 139,00 €

Amazon

Thule ProRide 591 1 pro Halter ca. 20 kg 162,00 €

167,76 € Amazon

EUFAB 12014 Super Bike 1 pro Halter ca. 15 kg 19,00 €

36,95 € Amazon

Thule Clipon 3 1 pro Halter - 34,63 €

42,19 € Amazon







Fahrradträger Wandhalterung

Stand:14. April 2017 17:39

Wenn Sie den Fahrradträger nicht nutzen, können Sie diesen mit einer Fahrradträger Wandhalterung ganz bequem an die Garagenwand hängen. Hierbei handelt es sich um die Kugel einer Anhängerkupplung die auf einer Stahlplatte montiert ist, diese wird dann an die Wand geschraubt. Der Träger kann nun wie beim Auto an der Wandhalterung befestigt werden, natürlich parallel zur Wand.

Fazit und Empfehlung

Wer gerne mit dem Fahrrad fährt und das auch mal in anderen Regionen, der kann mit einem Fahrradträger seine Leidenschaft umsetzen. Wer den Träger öfter als 5-10 Mal im Jahr bentuzt, sollte bei der Anschaffung bereit sein etwas tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Nur mit einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung hat man lange seine Freude an dem Kaufstück. Vor dem ersten Praxiseinsatz empfiehlt sich eine Trockenübung mit dem Anbau und Beladen der Fahrräder.

Unser Hinweis: Fahrräder die auf dem Fahrradträger mitgeführt werden, sollten abgeschlossen sein. Vergessen Sie nicht den Fahrradschlüssel einzustecken. Oft passiert dies bei Rahmenschlössern wie z.B. dem Axa Defender. Nichts ist ärgerlicher, als wenn Sie die Fahrräder am Zielort nicht aufschließen können. Eigene Erfahrungen können dies bestätigen.

