Fahrrad.de wohlmöglich insolvent – Darauf sollte Kunden jetzt zwingend achten

Als normaler Verbraucher kann dies ein langer Prozess werden, der am Ende auch ohne Erfolg ausgehen kann. Als Kunde sollte man in jedem Fall den Anbieter kontaktieren und vor einer Retournierung den genauen Ablauf besprechen.

Wer jedoch eine Retour veranlassen möchte, sollte dies unter Umständen überdenken. Es besteht die mögliche Gefahr, dass das zurückgeschickte Produkt in die Insolvenzmasse fällt und die Rückzahlung des Geldes als normale Gläubigerforderung aufläuft. In diesem Fall würde man gemeinsam mit den anderen Gläubigern darauf warten, dass die Mittel verteilt werden.

Was Kunden jetzt beachten sollten

Hinweise auf der Webseite könnten dafür sprechen, „ACHTUNG: Aktuell keine Retourenabwicklung möglich!“ – So heißt es aktuell auf der Seite „Fahrrad.de“. Wieso es dazu kam, liegt vermutlich daran, dass Hauptinvestor SSU, die Signa Gruppe des österreichischen Investors René Benko, eine 150 Mio. Finanzierung zurückgezogen haben soll. Betroffen sind alle Onlineshops des Signa-Sports-Imperiums. Die oben genannte Warnung gibt es auch auf anderen Online-Shops der Gruppe zu sehen.

Der Onlinehändler Fahrrad.de scheint eine Insolvenz mit Eigenverwaltung anstreben. Bereits am 18.10.2023 soll der Anbieter „Internetstores GmbH“, der Betreiber von Fahrrad.de ist, seinen Lieferanten angekündigt haben, eine Insolvenz zu beantragen.

Über den Autor Rudolf Nuss 83 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.