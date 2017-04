Hier stellen wir Ihnen noch einmal die Gewinner vom ADAC Fahrradhelm Test 2014 / 2015 vor. Auf dem ersten Blick gleicht jeder Fahrradhelm dem anderen. Der konstruktive Aufbau zumindest ähnelt sich stark. Bei der Preisspanne hingegen gibt es gravierende Unterschiede. Von 20 Euro bis hin zu mehr als 140 Euro reicht die Range, die ein Fahrradhelm kosten kann. Im Fahrradhelm Test wurden verschiedene Modelle unter die Lupe genommen. Dies ist auch 2017 zu beachten.



Gut angelegt ist das Geld für einen Radhelm in jedem Fall. Jedes Jahr verunglücken mehrere Zehntausend Radfahrer alleine in Deutschland – mehrere Hundert davon bezahlen diese Unfälle mit dem Leben. Dies muss jedoch nicht sein. Fast alle Kopfverletzungen ließen sich mit einem Radhelm zumindest entschärfen oder sogar vermeiden. Ein hohes Maß an Sicherheit bieten dabei durchaus auch preiswerte Helme. Auch wenn wir in Deutschland noch keine Helmpflicht haben, sollte sich jeder Fahrradfahrer einmal die Testberichte ansehen und über einen Radhelm nachdenken.

Fahrradhelme aus dem ADAC Fahrradhelm Test 04 / 2015 im Überblick

Ein Fazit kann aus dem Test gezogen werden, so Markus Niesel, Projektleiter vom ADAC Verbraucherschutz zum Thema Fahrradhelme für Erwachsene: Mikroschalenhelme haben im Test besser abgeschnitten als Hartschalenhelme. Als Favoriten bezeichnet Herr Niesel den KED Certus K-Star.

Video zum Fahrradhelm Test

Die besten Fahrradhelme aus dem Fahrradhelm Test im Vorjahr

Im Fahrradhelm Test 2014 schnitten insbesondere fünf Helme mit „gut“ ab. Darunter sind Helme verschiedener Hersteller. Neben dem uvex „xenova“ für 60 Euro, der mit „gut“ sowohl in der Sicherheit als auch Handhabung punkten konnte, ist auch der Abus „Lane-U“ unter den besten getesteten Helmen zu finden. Dieses Modell kostet 50 Euro und konnte ebenfalls in beiden Kategorien überzeugen. Obwohl der BELL „CITI“ in der Handhabung Abzüge hinnehmen musste, konnte der Helm im Bereich Sicherheit ebenfalls überzeugen und erreichte so ein gutes Ergebnis. Gut waren auch die Resultate des Modells „Daimor Road“ von Casco sowie „SPICE L.E.“ von Alpina. Auf Ergebnisse aus dem Fahrradhelm Test 2015 werden wir direkt nach Bekanntgabe hinweisen.

Ergebnisse aus dem Jahr 2014

Helm Ergebnis Preis Link Alpina Mythos 2.0 sehr gut ab 62 Euro Amazon Uvex Xenova gut ab 58 Euro Amazon Abus Lane-U gut ab 40 Euro Amazon BELL „CITI“ gutes Ergebnis ab 45 Euro Amazon Casco Daimor Road gut ab 79 Euro Amazon Alpina SPICE L.E. gut ab 50 Euro Amazon Nutcase Helm sehr gut ab 50 Euro Amazon

Sicherheit beim Fahrradhelm: Das Material entscheidet mit

Der am weitesten verbreitete Mikroschalen-Helm, ist mit einer dünnen Schicht aus Kunststoff überzogen und verfügt über eine glatte Oberfläche. Dies soll das Abgleiten vom Untergrund erleichtern. Außerdem sind diese Art Helme mit Lüftungsöffnungen / Belüftungsöffnungen versehen, damit der Träger weniger stark schwitzt und sich die Wärme im Sommer nicht stauen kann.

Hartschalen-Helme hingegen haben über dem Schaumstoff eine harte Kunststoffschale und sind aufgrund ihres recht hohen Gewichts meist nur im Radsport zu finden. Diese Helme sind oftmals mit einem zusätzlichen Kinnbügel ausgestattet. Als dritte Helmgattung gibt es die Softshell-Helme (auch Weichschalenhelme), die einzig aus einer Schale aus Hartschaumstoff bestehen. Heute werden Weichschalenhelme kaum noch verwendet und gelten bei Experten als überholt.



Zusätzliche Sicherheit durch Reflektoren und Beleuchtung am Fahrradhelm

Mit zusätzlichen Reflektoren und einem Reflektorband am Helm, kann man in der Dunkelheit für mich Aufmerksamkeit sorgen. Es gibt dabei Fahrradhelme die neben den Reflektor-Aufklebern auch noch ein zusätzliches LED Licht am Hinterkopf befestigt haben.

Ebenfalls immer beliebter sind die Nutcase Fahrradhelme die, wie der Name schon sagt, eine Nussschalenoptik aufweisen. Mit dem Slogan „I love my brain“ und tollen Designs versucht man hier auch Kinder und Jugendliche zu überzeugen. Im Sportbereich, z.B. beim BMX fahren oder beim Skaten sind diese Helme bereits lange etabliert.

Schutz bei Aufprällen mit der richtigen Helmgröße

Bei einem Aufprall bietet die Schaumstoffschicht des Helmes eine Knautschzone, die durch Kompression oder Brüche Energie aufnimmt und diese so vom Kopf fernhält. Die Beschleunigung wirkt so weniger auf das Gehirn des Trägers, schützt diesen zuverlässig und verringert zudem die Gefahr von Schädelbrüchen – insbesondere bei Hartschalenhelmen ist dies der Fall.



K inderfahrradhelm Test 2016 – Stiftung Warentest / ADAC

Stiftung Warentest und ADAC Testen Helme – In der Ausgabe 6/2016 der Zeitschrift „test“ (Diese erscheint am Freitag, 27. Mai 2016) wurden 19 Fahrradhelmen für Kinder getestet. Es wurden dabei 11 Modelle für größere und 8 Modelle für kleinere Kinder getestet. Das Ergebnis zeigt, 3 Kinderfahrradhelme sind mit Schadstoffen belastet. Hier gilt ein Gesundheitsrisiko. Ein Helm dieser Kategorie und ein weiterer Helm sind im Labortest vom Kopf gerutscht. Hier besteht ebenfalls kein ausreichender Schutz bei Aufprällen.

Den Testsieger für Kinderhelme gibt es bereits ab 40 Euro, der Cratoni belegt dabei den Spitzenplatz, gefolgt vom Bell. Ebenfalls gut konnte der Nutcase Helm (für Kleinkinder) für 70 Euro abschneiden. Insgesamt wurden in diesem Testnoten von 2,1 (Gut) bis 5,0 (Mangelhaft) vergeben. Untersuchte Kriterien waren: Unfallschutz, Handhabung, Komfort, Hitzebeständigkeit und Schadstoffbelastung.

Fahrradhelme für Kinder aus dem ADAC Test 2014

In dieser Tabelle stellen wir die drei obersten Ergebnisse vom ADAC Test für Kinderfahrradhelme vor. Mit den verstellbaren und mitwachsenden Fahrradhelmen für Kinder, kann man die Helmgröße an den größerwerdenen Kopf anpassen. So muss man nicht zu oft einen neuen Helm kaufen und schont das Portemonnaie.

Helm Ergebnis Preis Link Limar 242 gut ab 40 Euro Amazon KED Meggy Originals gut ab 36 Euro Amazon Uvex Kid 3 befriedigend ab 40 Euro Amazon Prophete TX-7 gut ab 20 Euro Amazon Bell Alibi gut ab 30 Euro Amazon Giro Flume gut ab 35 Euro Amazon

Erwachsene wie auch Kinder werden durch einen Fahrradhelm gut geschützt.

Vorausgesetzt der Helm hat eine optimale Passform und rutscht auf dem Kopf nicht hin und her. Safety first lautet hier die Devise und daher verwenden immer mehr Menschen einen Helm beim Fahrradfahren. Hierbei ist die richtige Helmgröße mitentscheidend. Verrutscht der Helm, bietet er keinen Schutz und auch ein zu kleiner Helm kann nachteilige Auswirkungen haben und beispielsweise zu Kopfschmerzen führen. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob der Helm im Test gut oder schlecht abgeschnitten hat.

Die richtige Fahrradhelm Größe bestimmen

Fahrradhelme gibt es nicht nur in verschiednen Formen von verschiedenen Herstellern, sondern auch in verschiedenen Größen. Die Helmgröße ist für die Funktion bedeutend. Nur wenn der Helm richtig auf und an dem Kopf sitzt, kann der Helm seine schützende Funktion erfüllen. Die richtige Helmgröße hängt dabei von dem Kopfumfang ab. Es wird wie z.B. auch bei Hüten in S, M, L und XL eingeteilt. Auch die Frage welche Helmgröße das eigene Kind braucht, kann über den Kopfumfang beantwortet werden. Einfach ein Maßband um den Kopf legen, dabei ca. eine Höhe von 10 mm (1 cm) Abstand über den Augenbrauen lassen und den Kopfumfang messen und ein Zentimeter addiert.

Helmgröße in Buchstaben Kopfumfang (ca. Werte) XS 51 bis 54 cm S 55 bis 56 cm M 57 bis 58 cm L 59 bis 60 cm XL 61 bis 62 cm XXL 62 bis 64 cm

Der Fahrradhelm fängt einwirkende Kräfte auf

Bei einem Fahrradunfall wirken starke Kräfte auf den Körper ein. Diese nimmt der Körper zu einem großen Teil am Kopf auf, da dieser fast immer mit auf den Boden oder einen anderen Gegenstand aufschlägt. Mit einem passgenauen Fahrradhelm lässt sich die Krafteinwirkung reduzieren. Dieser sorgt dafür, dass Kopfverletzungen vermieden oder zumindest entschärft werden können. Ein passgenauer Helm spielt hierbei eine große Rolle. Im Wesentlichem gibt es bei den Helmen verschiedener Hersteller nur kleinere Formunterschiede. Diese haben auf die Sicherheit und Wirkung allerdings keine Auswirkungen.

Fazit zum Fahrradhelm

Auch wenn wir in Deutschland keine Helmpflicht haben, so kann ein Fahrradhelm im Falle eines Falles schwere Kopfverletzungen vermeiden oder dämpfen. Es geht dabei um Extremsituationen, in denen Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern Grund für einen Sturz sind. Es bleibt weiterhin eine persönliche Entscheidung, ob man einen Helm tragen möchte oder nicht. Wer sich mit Radhelm sicherer fühlt, der sollte sich einen zulegen und diesen auch tragen.

