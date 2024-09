Fahrradbeleuchtung Test: Die besten Modelle 09/2024

Wenn sich der Sommer allmählich zum Ende neigt und die Tage wieder kürzer werden, dann beginnt auch die Jahreszeit, in der man zwangsläufig wieder häufiger in der Dämmerung oder gar bei völliger Dunkelheit mit dem Fahrrad unterwegs ist. Um bei der eigenen Sicherheit keine Abstriche machen zu müssen, sollte man darauf bedacht sein, sein Fahrrad mit der richtigen Fahrradbeleuchtung auszustatten. Wir haben uns im Fahrradbeleuchtung Test 2024 verschiedene Modelle genauer angesehen.

Dass man mit verschiedenen Fahrrädern in unterschiedlichen Situationen durchaus auch vielfältige Fahrradlampen gebrauchen kann, wird der ein oder andere wohl schon einmal gehört haben. Ob Stadtverkehr oder Touren durch den Wald, die Helligkeit der Fahrradlampe darf hierbei variieren. Über einen Fahrradbeleuchtung Test kann jeder schnell und einfach die für einen individuell passende Lampe finden.

Unsere persönlichen Testsieger

Auf Platz 1 liegen bei uns aktuell zwei Modelle, einmal die Sigma Aura 80, hier konnte die Ausleuchtung und auch die Akkulaufzeit im Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Sie teilt sich die Platzierung mit der Velmia Fahrradbeleuchtung. Auch hier punktet die Lampe mit einem aktuell günstigen Preis (26,99 – 11/23) bei einer guten Ausleuchtung und Leistung. Den 2. Platz belegt aktuell die Sigma Aura 60, hier konnten wir eine längere Akkulaufzeit ermitteln, als vom Hersteller angegeben wurde und unser 3. Platz geht aktuell an die Busch & Müller IXON Rock. Hier konnte das Sichtfelt klar punkten.

Fahrradbeleuchtung Test 2024

In der Spalte „Fahrradlampe“ haben wir einzelne Testberichte zu den Lampen verlinkt.

Stand der Daten aus der Tabelle 29. September 2024 22:34 – In der Tabelle sind Testergebnisse und Anpassungen aus verschiedenen Jahren und unserem Fahrradlampen Test 2023 aufgeführt.

Auch die Stiftung Warentest führt regelmäßig Tests von Fahrradbeleuchtungen durch. In der letzten Durchführung, für die Ausgabe 09/2020, wurden 13 Frontscheinwerfer Modelle und 6 Rücklichter getestet. Bewertet wurden diese nach der Verteilung:

Licht und Sicht: 50%

Handhabung: 30%

Haltbarkeit: 20%

Da der letzte Test der SW bereits 3 Jahre her ist, dürfte der nächste Fahrradbeleuchtung Test der Stiftung Warentest 2023 zu erwarten sein. Überlicherweise wird dieser zum Start der dunkleren Jahreszeit veröffentlich.

Fahrradlampe mit LED oder Glühbirne

Eine längere Lebensdauer, helleres Licht und weniger Stromverbrauch – Vorteile, die man der LED Fahrradlampe für üblich zusagt. Wie bereits erwähnt, erbringt der Nabendynamo mehr als 6 Volt und ist daher nicht für die klassische Fahrradlampe geeignet. Erst wenn in der Fahrradlampe eine kleine Schaltung implementiert ist, kann die Überspannung runtertransformiert werden und eine normale und herkömmliche 3 Watt und 6 Volt Glühbirne zum Einsatz kommen.

Eine Fahrradlampe mit LED benötigt diese Transformation ebenfalls. Durch die etwas kleinere Bauart der Lampen ist dies vom Platzangebot der Fahrradlampen kein Problem. Oftmals wird dabei auch die Standlichtfunktion direkt mit in einem Led Fahrrad Scheinwerfer implementiert. Die klassische Glühbirne mit Glühfaden ist wohl nur noch etwas für Nostalgie-Fans.

Neuer Trend bei den Fahrradscheinwerfern, Tagfahrtlicht. Immer öfter sieht man Dynamobetriebende Fahrradscheinwerfer mit einer Tagfahrlicht-Funktion. Hierbei strahlen kleine, wenige LEDs gerade so hell, dass man das Licht erkennt.





Fahrradlampen mit Standlichtfunktion

Wer auch bei einem kurzen Stopp an der Ampel oder dem Überqueren einer Straße nicht auf eine Fahrradbeleuchtung verzichten möchte, der sollte sich für eine Standlichtfunktion entscheiden. Hierbei wird ein im Fahrradlicht eingebauter Akku während der Fahrt aufgeladen und kann dann seine gespeicherte Energie bei einem Stopp weiter abgeben, so dass das Fahrradlicht weiter brennt und den Fahrradfahrer auch erkennbar sein lässt, wenn dieser den Dynamo gerade nicht antreibt. Damit der Akku bzw. Kondensator nicht mit einer zu großen Kapazität ausgestattet werden muss, werden bei den Fahrradlampen mit Standlichtfunktion primär LEDs verbaut. Sie benötigen wesentlich weniger Strom. Diese Funktion gibt es sowohl für das Vorderlicht als auch für das Rücklicht. Bei Akkulampen ergibt sich dieses Problem natürlich gar nicht erst.

Reflektoren im Scheinwerfer der Fahrradbeleuchtung

Ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben sind weiße und rote Reflektoren, diese können dabei in den Lampen integriert sein und müssen nicht extra am Fahrrad montiert werden.



Fahrradlampe mit Akkus

Wer aus sportlichen Gründen oder aufgrund der Bauart auf einen Dynamo an seinem Fahrrad verzichten muss oder möchte, der hat seit der Aufhebung der Dynamopflicht die Möglichkeit, auf Fahrradbeleuchtung mit Akkubetrieb zurückzugreifen. Die Vorteile liegen dabei nahe: Durch den kompletten Verzicht auf einen Dynamo kann gerade im Sportbereich Gewicht eingespart werden.

Die Akkulampen werden mittels Halterung am Fahrrad befestigt und können sehr leicht an- und abmontiert werden. Das Vorderlicht wird dabei meist am Lenker befestigt, wobei das Rücklicht vor allem an der Sattelstange seinen Platz findet. Wichtig ist, dass man vor der Fahrt die Akkus immer lädt. Ihre Laufzeit ist entscheidend, denn bei unter 4 Stunden sollte man von einem Kauf absehen. Hier kommt einem ein Fahrradlampen Test zugute. Gerade bei längeren Strecken möchte niemand plötzlich ohne Beleuchtung dastehen.

Ladedauer beachten

Neben der Akkulaufzeit ist auch die Ladedauer entscheidend. Gerade wenn die Lampe z.B. einen fest eingebauten Lithium Ionen Akku hat den man nicht wechseln kann, sollte dieser schnell geladen sein. Da die meisten Akku Fahrradlampen einen MINI-USB oder USB-C Ladestecker haben, kann hier z.B. bequem mit dem Smartphoneladegerät aufgeladen werden.

Befestigung und Einsatz der Fahrradbeleuchtung

Die Fahrradbeleuchtung muss dabei nicht mehr bei jeder Fahrt am Fahrrad montiert sein. Auch abnehmbare Lampen sind anzubringen, sofern man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Lediglich bei Rennrädern gibt es Ausnahmen. Diese sind in dem §67 Abs. 11, 12 der StVZO geregelt.

Pflege der Fahrradlampen und Umgang mit Batterien und Akkus

Bei der Nutzung batteriebetriebener Lampen sollte man außerdem darauf achten, dass diese eine möglichst lange Haltbarkeit versprechen. Um ein vorzeitiges Entladen der Batterien oder Akkus zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese nach jedem Gebraucht aus der Fahrradlampe zu entnehmen. Es kann dabei völlig ausreichen, den kontaktschließenden Batteriedeckel abzunehmen. So bleibt die Spannung nicht dauerhaft angelegt und man schützt die Fahrradlampen darüber hinaus auch vor der Gefahr auslaufender Batterien.

Wenn man sich für Fahrradlampen mit Akkubetrieb entscheidet, sollte man zusätzlich darauf achten, dass man Modelle auswählt, die notfalls auch mit normalen Batterien betreiben kann. So macht man sich nicht abhängig von speziellen Akkus und kann bei einem Ausfall auch auf handelsübliche Batterien aus dem Einzelhandel oder von der Tankstelle zurückgreifen. Ersatzakkus oder Batterien sollten für längere Fahrten immer mitgeführt werden.

Aufhebung der Dynamopflicht für das Fahrradlicht

Durch die Aufhebung der Dynamopflicht im Jahr 2013 haben Fahrradfahrer neue und flexiblere Möglichkeiten bei der Wahl ihrer Beleuchtung. Zuvor war in der StVzO streng geregelt, dass jedes Fahrrad mit Licht durch einen Dynamo betrieben werden musste. Eine funktionierende Fahrradbeleuchtung gehört mit zur Pflichtausstattung, um ein Fahrrad verkehrssicher zu machen.

52. Verordnung zur Änderung an Lichttechnischen Einrichtungen

Mit der 52. Verordnung wurden einige Änderungen der straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften für die Fahrradbeleuchtung auf den Weg gebracht. Diese Verordnung ist ab dem 01.06.2017 gültig. Waren vorher nur Akkus als Dynamo-Alternative in Fahrradlampen erlaubt, dürfen diese jetzt auch mit nicht aufladbaren Energiequellen betrieben werden. Der Wegfall des zur Pflicht eines 2. Roten Rückstrahlers dürfte einige Gepäckträger und Fahrräder sportlicher aussehen lassen. Neben dem Tagfahr- und Fernlicht dürfen Rücklichter eine Bremslichtfunktion haben. In § 67 heißt s soweit: „Scheinwerfer, Leuchten und deren Energiequelle dürfen abnehmbar sein, müssen jedoch während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst

erfordern, angebracht werden.“.

Bauteile müssen dabei für die Zulassung innerhalb der StVZO eine sogenannte K-Nummer besitzen. Erkennbar an einem großen K mit einer wellenförmigen Linie in Kombination mit einer Zulassungsnummer. Alle Änderungen die für Fahrradanhänger relevant sind, haben wir in dem Artikel Fahrradanhänger Test zusammengefasst.

Seitenläuferdynamo oder Nabendynamo für die Fahrradbeleuchtung

Betreibt man sein Fahrradlicht mit einem Fahrrad Dynamo bzw. einer kleinen Lichtmaschine, kann man zwischen dem klassischem Seitenläufer- sowie dem Nabendynamo entscheiden.

Der traditionelle Dynamo läuft angeklemmt am Reifen und wirft eine Spannung von ca. 6 Volt ab. Betrieben wird er über den direkten Kontakt zum Radmantel. Bei Regenwetter oder stark verschmutzten Fahrradreifen kommt der Seitenläuferdynamo jedoch schnell an seine Grenzen.

Ihm gegenüber steht der Nabendynamo, welcher innerhalb der Radnabe sitzt und keine mechanische Reibung verursacht. Er kann bis zu über 40 Volt abwerfen und sollte daher nur mit den richtigen Fahrradlampen genutzt werden. Der Namendynamo löst den Seitenläufer sukzessiv als Standarddynamo ab: nicht allein durch seinen höheren Wirkungsgrad, auch ist der Nabendynamo wesentlich wartungsärmer. Bei einem Austausch muss jedoch das komplette Rad neu eingespeicht und an ader neuen Nabe mit dem Dynamo verspeicht werden.

Wie viel LUX sollte eine Fahrradlampe haben?

Die Fahrradscheinwerfer müssen nach gesetzlichen Vorgaben mit mindestens 10 Lux ausgestattet sein. Diesen Wert gilt es auf einer Distanz von 10 Metern vor der Lampe zu erreichen. Hierbei wird im Zentrum des Lichkegels, senkrecht zur Straße / Fahrbahn gemessen. Hierfür können sowohl normale Lampen, als auch LED Lämpchen verwendet werden. Wer jedoch wirklich etwas sehen möchte und die Lampe nicht nur nutzt um gesehen zu werden, der sollte sich auch bei einem Led Fahrrad Scheinwerfer ab 15-30 Lux orientieren

Die Angabe in LUX gibt an, wie viel Licht auf eine bestimmte Fläche fällt. Im Normalfall ist dies nur der mittlere Lichtkegelbereich der Lampe. Hierbei wird jedoch nicht angegeben wie groß der Streueffekt drum herum ist. Wer oft nachts oder in dunklen Wäldern fährt, der sollte sich eine Fahrradlampe mit viel Lux auswählen und dabei darauf achten, dass der Reflektor bzw. der Spiegel das Licht auch auf den Weg strahlt. Zusätzlich zur Fahrradbeleuchtung empfehlen wir Speichenreflektoren.

Fazit: Fahrradbeleuchtung Test 2024

Es ist egal welche Lampen man verwendet, die eigene Sicherheit wird durch den Einsatz von Fahrradlampen gesteigert, da man Radfahrer mit Beleuchtung wesentlich schneller und besser erkennt. Als Fahrradfahrer sollte man den Radweg jedoch auch gut sehen können. Eine zu geringe Leistung kann dabei schnell von dunklen Untergründen „verschluckt“ werden, der Fahrradfahrer sieht Hindernisse evtl. zu spät und steigert so seine Unfallgefahr. Wer sich gerne Fahrradlampen mit Akku- oder Batteriebetrieb zulegen möchte, der sollte auf die Einsatzdauer achten. Generell gilt es darauf zu achten, dass die verbauten Teile eine StVzo Zulassung aufweisen. Beim der Fahrradbeleuchtung wird dies mit einer K-Prüfnummer gekennzeichnet. Beim Rücklicht ist darauf zu achten, dass dies nicht verdeckt wird. Ein blinkendes Licht fällt zwar gut auf, ist aktuell aber in Deutschland nicht erlaubt.

