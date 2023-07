Diese 9 Dinge sind gesetzlich an deinem Fahrrad vorgeschrieben. Kennst du alle?

Die Beleuchtung darf abnehmbar sein und auch mit Akkus betrieben werden. Diese muss dann jedoch mitgeführt werden. Kein gesetzlich vorgeschriebener Sattel: Überraschenderweise ist ein Fahrradsattel nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch sollte man aus Gründen der Sicherheit und des Fahrkomforts auf normalen Fahrrädern natürlich einen Sattel verwenden. Schaut man in den Sektor Liegefahrrad, erkennt man schnell, wieso der Sattel zu spezifisch definiert wäre.

Ein verkehrssicheres Fahrrad oder E-Bike ist nicht nur für die eigene Sicherheit unerlässlich, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt 8 Dinge, die jedes Fahrrad haben muss, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Welche Ausstattung für Ihr Fahrrad oder E-Bike Pflicht ist und was nicht, folgt jetzt.

