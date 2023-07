Unglaublich sicher: Mit diesem Fahrradschloss schützen Sie Ihr Fahrrad effektiv vor Diebstahl!

Armband als Fahrrad-Blinker – Das Fahrrad-Gadget Flasher in der Vox Show Die Höhle der Löwen (DHDL)

Die Wahl eines geeigneten Fahrradschlosses ist entscheidend, um Ihr Fahrrad oder E-Bike effektiv vor Diebstahl zu schützen. Ein ideales Schloss sollte leicht, kompakt und einfach zu transportieren sein, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Während die perfekte Lösung in der Praxis möglicherweise nicht immer erreichbar ist, sollten Sie stets auf qualitativ hochwertige Schlösser von vertrauenswürdigen Marken setzen. Zusätzlich kann eine Fahrradversicherung mit Vollkaskoschutz als zusätzliche Absicherung dienen. Beachten Sie auch die Hinweise, wie man das Fahrrad sicher abschließt.

Das Abus Bordo Granit CityChain X-Plus (Gewicht: 2051 g) und das AXA Linq (beachten Sie den Unterschied zum AXA Linq City: https://www.youtube.com/watch?v=aNiiOK3QTfQ ) konnten unser Fahrrad ausreichend lange an einer Straßenlaterne sichern und machten es potenziellen Fahrraddieben sehr schwer. Letztendlich zeigt sich jedoch, dass mit dem richtigen Werkzeug nahezu jedes Schloss geknackt werden kann – es hängt immer von der investierten Zeit ab.

In unserem Fahrradschloss-Test haben wir diverse Modelle untersucht, die entweder schnell oder mit unserem großen Bolzenschneider überhaupt nicht zu öffnen waren.

Diese anspruchsvolle Vorstellung stellt eine große Herausforderung für Marken und Hersteller dar. In der Realität sind jedoch viele Schlösser mit den derzeit verwendeten Materialien oft schwer und sperrig. Das Ziel besteht darin, die Zeit bis zum Aufbrechen des Schlosses so weit wie möglich zu verlängern, sodass potenzielle Diebe das Interesse verlieren oder bei ihrem kriminellen Vorhaben erwischt werden.

Ein optimales Schloss sollte leicht, kompakt und problemlos transportierbar sein. Auch in den Sommermonaten, wenn keine Jackentaschen zur Verfügung stehen und man mit Sport- oder Badekleidung zum Schwimmbad unterwegs ist, muss das Schloss diesen Anforderungen genügen. Zudem sollte es höchste Sicherheitsstandards bieten und im Idealfall für niemanden zu überwinden sein. Mit einem solchen Schloss können Fahrradbesitzer ihr Rad beruhigt abstellen, ohne Angst vor Diebstahl haben zu müssen.

Hohe Erwartungen an das ideale Fahrradschloss

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.