Fahrradschloss Knaller bei ALDI: Keine Chance für unseren Bolzenschneider

In Zeiten steigender Fahrraddiebstähle ist ein verlässliches Schloss Gold wert. Das Prophete Kettenschloss von Aldi verspricht genau diesen Schutz. Geeignet für den Stadtradler und den Wochenend-Ausflügler, kombiniert es Sicherheit mit Benutzerfreundlichkeit, dank des beleuchteten Schlüssels.

Wir haben das Schloss genauer unter die Lupe genommen und getestet. In dem Prospekt für den 18.09.2023 bietet Aldi laut seinem Online-Prospekt (S.32-33) das Prophete Fahrradschloss für -21% günstiger als der UVP (58,95 Euro*) an – aktuell ist es bereits online verfügbar.

Technische Details im Überblick

Ein gutes Fahrradschloss zeichnet sich nicht nur durch seine Sicherheit, sondern auch durch seine technischen Merkmale aus. Hier sind die wichtigsten technischen Details des Prophete Kettenschlosses von Aldi:

Länge: 110 cm

Durchmesser: Ø 8,5 mm

Material: Gehärteter Stahl

Zertifizierung:ART**-zertifiziert

Schlüssel: Zwei im Lieferumfang, einer davon mit Beleuchtung

Besonderheit: Stoffummantelung zum Schutz vor Kratzern

Wir haben ein Gewicht von 1,9 kg gewogen. Diese technischen Spezifikationen bieten auf dem Papier einen detaillierten Einblick in das, was das Fahrradschloss von Aldi zu bieten hat und wie es sich im Alltag bewähren könnte. Unser Praxistest gibt Aufschluss darüber, ob es sich auch im Alltag beweisen kann.

ART**-Zertifizierung

Ein herausragendes Merkmal des Prophete Kettenschlosses ist seine ART**-Zertifizierung. Doch was bedeutet das genau? Die ART-Zertifizierung stammt aus den Niederlanden und ist ein anerkanntes Qualitätssiegel für Fahrradschlösser. Schlösser, die dieses Zertifikat tragen, haben eine Reihe von strengen Tests bestanden, die ihre Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Diebstahlmethoden überprüfen. Die Sterne (** in diesem Fall) geben den Sicherheitsgrad an.

Je mehr Sterne ein Schloss hat, desto sicherer ist es. Ein ART**-zertifiziertes Schloss bietet also einen soliden Schutz gegen gängige Diebstahlversuche und ist oft eine Voraussetzung für Fahrradversicherungen, da sie ein gewisses Sicherheitsniveau garantieren. Mit der ART**-Zertifizierung und weiteren Merkmalen wie dem beleuchteten Schlüssel und der schützenden Stoffummantelung hebt sich das Prophete Kettenschloss von vielen anderen Produkten auf dem Markt ab.

Der Umgang in der Praxis – ALDI Fahrradschloss

Im Alltagstest hat sich das Prophete Kettenschloss als benutzerfreundlich erwiesen. Die Länge von 110 cm bietet ausreichend Spielraum, um das Fahrrad selbst an breiteren Objekten wie Straßenlaternen sicher zu fixieren. Ein weiterer Pluspunkt ist der Schutzmantel des Schlosses. Dieser verhindert nicht nur effektiv Kratzer am Fahrradlack, sondern schützt auch das Schloss selbst vor Witterungseinflüssen. Die Haptik des Schutzmantels ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig und wirkt sehr plastikartig.

Der Wendeschlüssel ist in der Dunkelheit praktisch, da er das Finden des Schlüssellochs erheblich erleichtert. Es gibt zwei Schlüssel, von denen nur einer eine LED (blau) hat. Insgesamt hat das Schloss in der Praxisanwendung überzeugt. Ob das Schloss auch unsere Sicherheitsvorstellungen erfüllt, testen wir im nächsten Schritt.

Der Bolzenschneider im Prophete Kettenschloss Test

Oft ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich unser Bolzenschneider durch ein Kettenglied gebissen hat. Wie hat sich das Prophete Kettenschloss aus dem ALDI-Angebot geschlagen? Wir konnten das Schloss nach über 2 Minuten nicht mit unserem Bolzenschneider knacken, was uns positiv überrascht hat.

Preis-Leistung stimmt unserer Meinung nach bei diesem Schloss. Würden wir unser eigenes Fahrrad oder E-Bike mit dem Prophete Kettenschloss 110 cm sichern? Ja, das würden wir.

*Stand am 15.09.2023 vom offiziellen ALDI-Online-Shop.