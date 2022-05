Darf man mit dem 9 Euro Ticket das Fahrrad mitnehmen?

Das 9 Euro Ticket der Deutschen Bahn hat bereits für ordentlich Aufsehen gesorgt und wurde viel diskutiert. Die Entscheidung steht jedoch fest, ab dem 01.06.2022 bis zum 31.08.2022 kann man einen Monat lang für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren. Dies soll zur Entlastung von Pendlern führen, die unter den aktuell hohen Treibstoffkosten Mehrausgaben haben. Der Bundestag hat dies am 19.05.2022 mit den Stimmen der SPD, FDP, den Grünen und Linken durchbringen können.

Was sieht das 9-Euro-Ticket unter anderem vor?

Beliebig viele Fahrten in dem ausgewählten Monat im Nahverkehr

In allen Verkehrsmitteln des ÖPNV (RB, RE, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Tram)

Online und kurzfristig über die Deutsche Bahn App buchbar

Kinder unter 6 Jahren können kostenlos mitreisen und benötigen keine Fahrkarte. Das Ticket kann ab dem 23.05.2022 erworben werden.

Fahrradmitnahme mit dem 9-Euro-Ticket

Kann man jetzt mit dem 9 Euro Ticket und dem Fahrrad einfach in den Urlaub fahren? Ganz so einfach ist dies leider nicht. Im 9 Euro Ticket ist die Mitnahme des Fahrrads nicht inkludiert und hier gelten die kostenpflichtigen Mitnahmeregeln der teilnehmenden Verkehrsverbünde. Es wird seitens der Bahn sogar empfohlen, das Fahrrad nicht mitzunehmen, da die Mitnahme aufgrund einer erhöhten Nachfrage nicht garantiert werden kann. So heißt es zum Zeitpunkt unserer Recherche im Abschnitt „Häufige Fragen zum 9-Euro-Ticket“ auf der Webseite der Deutschen Bahn. Es wird gebeten, sich ein Fahrrad am Zielort zu leihen.

Wer mit dem Fahrrad und der Bahn in den Urlaub möchte, reist dennoch sehr günstig an. Ein Fahrradticket gibt es bereits ab 6 Euro. Im günstigsten Fall kann man mit 15 Euro an den gewünschten Zielort kommen und hat sein eigenes Fahrrad mit dabei. Buchen kann man das Fahrrad-Ticket ebenfalls online. Das Fahrradticket hat laut bahn.de eine Gültigkeit bis 03:00 Uhr am Folgetag, somit ist mit einem Fahrrad-Ticket auch ein Tagesausflug möglich. Wer etwas mehr Abenteuer mag, fährt mit der Bahn und dem Rad weg und macht eine Bikepacking-Tour zurück.

