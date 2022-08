VOX – Die Höhle der Löwen: Die 12. Staffel der Gründershow hat wieder ein Start-up zu Gast, das ein Produkt aus dem Bereich Fahrradzubehör vorstellt. Gründer und Jungunternehmer Aaron Holzhäuser (17 Jahre) stellt seine BeeMyBox Fahrradbox vor.

Abschließbare Fahrradbox bei „Die Höhle der Löwen“

Das Prinzip der Fahrradbox ist einfach erklärt: Ähnlich wie bei einem Gepäckträgerkoffer kann die kleine „Wabe“ abgeschlossen werden und besteht aus einem Kunststoff-Korpus und einem Stahlbügel. Die Box wird dabei an eine geeignete Stelle am Fahrradrahmen montiert. Das mitgelieferte Werkzeug reicht dafür aus. Die Schrauben befinden sich im Inneren der Fahrradbox und können nur gelöst werden, wenn diese geöffnet ist.

Der Bügel passt dabei an Fahrradrahmen mit einem Durchmesser zwischen 29 mm und 45 mm. Die Position kann dabei selbst gewählt werden, es besteht die Möglichkeit, die BeeMyBox am Oberrohr oder auch am Unterrohr zu befestigen.

Problematisch wird es bei Tiefeinsteiger E-Bikes mit integriertem Akku. Der Innenraum der Box ist gepolstert, so wird ein lästiges Klappern und Rumpeln während der Fahrt vermieden. Damit der Lack nicht beschädigt wird, sollen eine Schutzfolie und Kontaktpunkte mit Gummiüberzug den Rahmen schützen. Nach dem Öffnen des Schlosses kann der Deckel nach hinten hin geöffnet werden.

Was kostet die Fahrradbox BeeMyBox

Im Onlineshop ist die abschließbare Fahrradbox für 29,99 Euro mit einem Zahlenschloss und für 39,99 Euro mit einem Schließzylinder mit Schlüssel zu bekommen.

Wie es zu BeeMyBox kam

Die abschließbare Fahrradbox für Fahrradzubehör ist aus der Not entstanden, da dem jungen Erfinder immer wieder der Fahrradtacho oder die Fahrradbeleuchtung vom Fahrrad gestohlen wurden. Da der 3D-Druck seine Leidenschaft ist, hat Holzhäuser am PC einen Prototyp der BeeSafe Box entworfen und hergestellt. Mit der abschließbaren Hartbox kann der Tacho, die Lampen aber auch das E-Bike Display sicher am Fahrrad verbleiben und muss nach dem Abstellen nicht mitgetragen werden.

Wir vermuten, es wird einen Deal geben

Nach der Sendung wurde die Box in „BeeMyBox“ umgetauft, was darauf schließen lässt, dass es zu einem Deal mit einem der Investoren kam. Wir vermuten stark, dass das neue Doppelgespann Georg Kofler und Ralf Dümmel ein Angebot unterbreiten wird und dieses angenommen wurde. Gefordert werden ca. 145 tsd. Euro für etwas über 25 % der Firmenanteile. Dümmel hat bereits in das Start-up um Gründerin Iris-Sabine Langstädtler und dem Freibeik Sattelgelenk investiert. Bestärkt wird unsere Annahme zum Deal durch den Vertrieb der Fahrradbox auf Amazon von der Brand Chain GmbH, die ein Unternehmen der Social Chain AG ist. Vorstandsmitglied der AG ist Ralf Dümmel und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler. Ob es wirklich so kam, sehen wir am Montag, dem 29.08.2022, um 20:15 Uhr auf VOX.

Titelbild: Fotocredit: RTL / Frank W. Hempel | Produktbild: beemybox.de / Freigabe Aaron Holzhäuser/ die Pressetanten