Montagabend/ Vox – Auch in Staffel 11 gibt es in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) ein Start-up, dass sich mit dem Thema Fahrrad und Zubehör auseinandergesetzt hat. Zum Auftakt der 11. Staffel hatten die beiden, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 17-Jährigen Gründer aus Aachen, die Aufgabe, als erster vor der Jury, bestehend aus Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Georg Kofler und Judith Williams, ihr Produkt zu präsentieren.

2Bag sind die bisher jüngsten Gründer in der Show DHDL

Die beiden Gründer, Karl Fischer und Leander Mellies haben Ihre multifunktionale Fahrradtasche vorgestellt. Das Prinzip ist recht einfach und eindrucksvoll schnell erklärt, aus der Fahrradtasche für den Gepäckträger wird unter 10 Sekunden ein Fahrradrucksack. Ein Löwe sollte bis 10 zählen und in der Zeit haben die Gründer Ihre selbst entwickelte Fahrradtasche vorgestellt. Unter dem Brand 2Bag, dies beschreibt die Mehrfachfunktion der Tasche, möchten die zwei Abiturienten aus Aachen durchstarten und den Taschensektor revolutionieren.

Das Prinzip der Mehrfachfunktion von Fahrradtasche und Fahrradrucksack ist nicht neu, aufmerksame Fahrradmagazin-Leser werden dies bereits bemerkt haben. Modelle der Hersteller Valkental oder auch Rohtar haben bereits den Weg auf den Markt gefunden. Dennoch ist die 2Bag Fahrradtasche aus der Höhle der Löwen für die Investoren interessant. Der Klappmechanismus in Kombination mit den Schultergurten selbst ist patentiert und damit steigt der Fokus der Löwen, so die Gründer.

Die Idee kam in Neuseeland

Bereits mit 15 Jahren, im Auslandsjahr in Neuseeland war den beiden Schülern klar, dass diese einmal gründen möchten. Das Fahrrad war der treue Begleiter in Neuseeland und schnell hatten die Zwei das Problem herkömmlicher Fahrradtaschen erkannt: der Transport am Zielort. Hier sahen die zwei Gründer Potenzial für Verbesserungen und machten sich an der heimischen Nähmaschine ans Werk, den ersten Prototypen zu bauen. Der Clou bei diesem Modell, die Gurte und alles was im „Rucksackmodus“ den Rücken berührt, ist während der Fahrt hinter der Klappe geschützt.

Fahrradtasche bekommt Investor

Das Interesse der Löwen war sehr groß. Das souveräne Auftreten und der Pitch haben bei den Profis Eindruck gemacht. Karl und Leander haben sich nach einem wahren Bieterkampf der Investoren zur Beratung zurückgezogen. Es gab insgesamt fünf Angebote der Löwen, wobei eines davon ein Doppelangebot von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer war. Alle Löwen waren bereit, die geforderten 20.000 Euro für 10 % zu investieren. Dümmel und Maschmeyer warfen 20 % für 40.000 Euro in den Topf. Am Ende haben sich die beiden Gründer für Nils Glagau als Investor entschieden. Glagau verkündete, gemeinsam mit den Gründern, mit 2Bag eine bekannte Marke aufzubauen. Glagau bekam den Deal und musste 20.000 Euro für die noch zu gründende Firma mitbringen. Aktuell finden wir die Tasche zu einen Preis von 149 Euro. Ob dieser beständig ist, bleibt in den nächsten Wochen abzuwarten.

Rückblick: In vorherigen Staffeln waren bereits Produkte wie SMINNO, Bikuh und Carryyygum in der Gründershow zum Pitchen. Einen Deal holte sich jedoch bisher nur Carryyygum mit Ralf Dümmel. 2Bag ist das zweite Start-up aus der Fahrradbranche, die Kapital in der Höhle der Löwen einsammeln konnten.

