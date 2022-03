Dieses Fahrradzubehör hat Aldi am Montag im Angebot

Vatertag vielerorts behördlich geregelt – Gruppen-Fahrradtouren und Co. stehen zur Diskussion

Sowohl Aldi als auch LIDL bieten den Kunden Fahrradzubehör an. Für den normalen Alltagsfahrer sind einige Dinge davon ausreichend. Auch wenn Discounter günstige Preise aufweisen, darf man sich davon nicht täuschen lassen. Ein qualitativ hochwertiges Fahrradschloss kann selten für 8 oder 9 Euro angeboten werden. Wir haben in der Vergangenheit bereits verschiedene Fahrradprodukte vom Discounter getestet, dabei war auch ein Faltschloss von Lidl und das Klapprad von Aldi .

Der Discounter Aldi hat immer wieder Fahrräder und Fahrradzubehör im Angebot. Auch ab Montag, den 28.03.2022 ist es wieder so weit. In den Filialen von Aldi-Nord wird wieder Fahrradzubehör angeboten werden.

Über den Autor Rudolf Nuss

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.