Was beim Kauf alles dabei ist / Lieferumfang

Gekauft und geliefert wird das Klapprad in einem großen Karton. Der Deal scheint recht einfach zu sein, man gibt Aldi 189 € und im Gegenzug bekommt man ein vormontiertes Alu-Klapprad. Der Hinweis, dass das Fahrrad nur vormontiert ist, ist wichtig. Ein direktes Zusammenbauen und losfahren ist somit nicht möglich. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Klapprad eine Anbau bzw. Montieranleitung und eine Tasche (Transporttasche), um das Fahrrad im zusammengeklappten Zustand einwandfrei und problemlos transportieren zu können. Ebenfalls mit dabei sind Akku LED Lampen.

Das Fahrrad selbst ist nach aktuellen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Es erfüllt somit alle notwendigen Anforderungen laut StVZO. Mit dieser Vorgabe wissen wir bereits, dass das Klapprad mit einer funktionierenden Lichtanlage ausgeliefert wird. Hierbei setzt Aldi auf eine Batteriebeleuchtung mit StVZO-Zulassung.

Akku Beleuchtung liegt bei, Reflektoren sind montiert

Die Lampen liegen separat bei und können ohne Werkzeug am Fahrrad montiert werden. Die Vorderlampenhalterung wird mit einer Klemme und einer Schraube mit drehkopf fixiert. Die Rückleuchte findet dabei seinen Platz an der Sattelstange. Die Halterungen können dauerhaft am Fahrrad montiert bleiben, da die Akku Fahrradlampen mittels Klickfunktion abgenommen werden können. Lediglich das Rücklicht sollte man genauer im Auge behalten.

Bei der Rücklampenhalterung sollte man jedoch schauen, dass man die Sattelstange nicht bis auf das Maximum einfährt. Gegebenfalls muss man hier die Halterung entfernen. Zusätzlich der Hinweis, dass das Fahrrad nur dann eine Straßenzulassung hat, wenn auch beide Beleuchtungseinheiten montiert sind. Einen Nabendynamo oder Seitenläuferdynamo suchen wir hier vergebens.

Sämtliche vorgeschriebene Reflektoren und Rückstrahler befinden sich ebenfalls an dem 20 Zoll Klappfahrrad. Die Pedalen haben gelbe Reflektoren und die Mäntel der Reifen haben einen Leuchtstreifen, bzw. Reflektorstreifen. Wer möchte, kann die Speichen optional noch mit Speichenreflektoren bestücken. Neben den vorgeschriebenen gesetzlichen Mindestanforderungen, kommt das kleine Fahrrad mit einer 7-Gang Kettenschaltung um die Ecke.

Die technischen Details im Überblick nach Herstellerangaben:

7 Gang Kettenschaltung von Shimano

Batteriebeleuchtung / LED Steckbeleuchtung inkl. Akkus nach STVZO

20 Zoll Aluminiumfelgen mit Reflexbereifung

Alu Faltrahmen mit Schnellspanner

Klapppedalen mit Reflektoren

Rahmen mit 33 cm Rahmenhöhe

V-Brake vorne und hinten

Gefederte Aluminium Sattelstütze

Mittelbauständer

Die Pedalen sind neben dem Rahmen und der Lenkerstange auch mit einem Klappmechanismus versehen. Dazu muss man am äußeren Bereich die beidseits vorhandenen Metallknöpfe drücken (siehe Bild).

Klappt man das Aldi Klappfahrrad zusammen, kann man auch die Tretpedalen einklappen und spart somit wieder wichtige Zentimeter beim Verstauen.

Der Rahmen und der Klappmechanismus

Der Rahmen hat neben dem Klappmechanismus und dem Schnellspanner eine Einrastfunktion. Diese Arretierung hält den Rahmen jedoch keineswegs zusammen, diese Funktion dient lediglich zur Stabilisierung und besseren Verschraubung durch den Schnellspanner.

Möchte man das Fahrrad auseinanderklappen, muss man diese Arretierung durch das Hochheben des Schnellspannhebels lösen. Erst jetzt kann der Rahmen geklappt und das Fahrrad verkleinert werden. Diese Arretierung gibt es auch bei der Lenkerstange. Sollte sich die Schraube einmal unerwartet lösen, ist die Arretierfunktion eine zweite Sicherung.

Die Bremsen am Aldi Klapprad

Bei den Bremsen setzt man hier auf V-Bremsen die sehr gut zupacken und das Fahrrad gut, aber mit einem quietschen zum Stehen bringen. Die Bremsgriffe sind ein wenig kürzer als man es bei einem normalen Tourenrad oder Trekkingrad gewohnt ist.

Ergonomische Handgriffe sucht man hier vergebens, angesichts der Tatsache, dass man mit einem Klapprad meist keine langen Strecken zurücklegt, ist dies ok. Die Sattelstütze ist lang, so wie sich es für ein 20 Zoll Fahrrad für erwachsene gehört. Hierbei ist wichtig, dass man die Sattelstütze mit Federung nicht weiter herauszieht als die Markierung mit der maximalen Auszuglänge. Tut man es doch, besteht Bruchgefahr!

Transport von Taschen und Gütern

Der Gepäckträger bietet gerade genügend Platz um eine Jacke oder kleinere Gegenstände mitzunehmen. Am Gepäckträger befindet sich noch eine Mini Luftpumpe von SKS. Wir haben in unserem Aldi Klapprad Test zwar unsere MSX Fahrradtasche am Gepäckträger befestigt bekommen, jedoch liegt zu wenig Platz zwischen der Fahrradtasche und der Pedale. Bei Treten stößt man immer wieder gegen die Fahrradtasche.

Transport vom Klapprad in der Transporttasche und Handhabung

Die mitgelieferte Transporttasche ist genau groß genug um das Aldi Klapprad gut zu verstauen. Geschlossen wird diese mit einem Reißverschluss und getragen an zwei gut verarbeiteten Griffen.

Das ganze Fahrrad kann man in wenigen Handgriffen zusammenklappen und fahrbereit machen. In unserem Test haben wir vom Auspacken bis zum Losfahren unter einer Minute gebraucht.

Die Gangschaltung schaltet sauber und flüssig durch alle Gänge, eine 7 Gang Kettenschaltung von Shimano schmückt hier das Hinterrad. Vorne gibt es nur ein Ritzel, einen Umwerfer gibt es somit nicht. Auch bei einem Klapprad sollte die Gangschaltung immer richtig eingestellt sein.

Die festen Bauteile die nicht mit einem Klapp- oder Faltmechanismus ausgestattet sind, sind alle ohne klappern und wackeln montiert. Bei den Klappgelenken muss man mit dem Schnellspanner den richtigen Anschlag finden. Einmal eingestellt kann dies jedoch so bleiben und die Schrauben verstellen sich dank selbstsichernder Muttern nicht. Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Schrauben fest sitzen. Die Schnellspanner müssen stramm schließen und kein Klappgelenk darf mehr wackeln oder Spiel aufweisen.

Für wen ist das Aldi Klappfahrrad geeignet – Unser Fazit

Mit gerade mal 14,9 kg kann sich das Faltrad durchaus sehen lassen. Dabei gilt es jedoch unbedingt das Maximalgewicht zu beachten. In der Betriebsanleitung steht ein Maximalgewicht von 100 kg geschrieben. Dort ist eine Beispielrechnung aufgeführt, die wie folgt aussieht: 100kg – 14,5 kg = 85,5 kg für den Fahrer. Dies heißt nichts anderes als das der Fahrer nicht mehr als 85,5 kg Körpergewicht mitbringen sollte.

Wer täglich damit aus der Bahn zur Arbeit fahren will, der sollte sich entscheiden etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Im Klapprad Test haben wir bereits ausführlich darüber informiert worauf man bei der Anschaffung alles achten sollte. Wer mit dem Aldi Faltrad nur im Urlaub mal Brötchen holen möchte, der macht nicht viel Falsch bei der Anschaffung.

Auf dem Boot im Hafen oder auf dem Campingplatz, alles kein Problem. Auch wenn man mal gelegentlich damit ein Fahrrad für Besuch vorhalten möchte, kann sich das Klapprad durchaus etablieren. Mit den 7 Gängen bekommt man auch bei leichter Steigung nicht direkt Probleme. Das Fahrrad wird mit einer 10 jährigen Garantie auf den Rahmen und 3 jährigen Garantie auf alle anderen, außer Verschleißteilen, verkauft.

Video vom Aldi Klapprad 20 Zoll – Fahrbereit in 50 Sekunden

Bitte beachten bei der Bewertung

Was man bei einem Test nicht vergessen darf ist das Verhältnis vom Preis zur Leistung. Betrachten wir uns dieses Verhältnis beim Aldi Klapprad, kommen wir auf ein gutes Ergebnis. Die Ausgangsfrage: „Was kann man für 189 Euro erwarten“, können wir mit einem: „Für den Preis ein vernünftiges Klapprad“. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Vergleich zu einem Pegasus, Tern oder Brombton kann man natürlich nicht ziehen, diese Räder fahren in einer ganz anderen Klasse.

Die die mitgelieferte Luftpumpe von SKS sollte man besser nicht zum Einsatz bringen, wir haben es unterwegs leider nicht geschafft damit Luft in den Reifen zu bekommen. Am Ende war er so platt, das wir schieben mussten. Die Luft ging zwar raus aber nicht rein. Hier sollte SKS nochmal darüber nachdenken ob deren Label dort richtg platziert ist.

Aldi Klapprad Testergebnis

Von uns bekommt das Aldi Klapprad im Test eine Punktzahl von 3,8 von 5 möglichen Punkten. Punktabzug gibt es für den einfachen Sattel und die Akkulampen. Eine dauerhaft verbaute Lichtanlage gibt mehr Komfort und das Fahrrad ist jederzeit einsatzbereit. Ein oder zwei zusätzliche Gummierungen zum Schutz vom Lack und Material im zusammengeklappten Zustand wären wünschenswert.

Leider gibt es das Aldi Klapprad nicht immer im Sortiment, daher haben wir ein Klapprad in ähnlicher Preisklasse herausgesucht. Alternativ dazu gibt es noch das Alu Klapprad 20 Zoll von Lidl, der Vorteil hier: Lidl bietet das Klapprad im Online Shop an

