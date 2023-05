Dieses Fahrradzubehör hat LIDL am Dienstag im Angebot

Dieses Fahrradzubehör hat Aldi am Montag im Angebot

Doch das Beste kommt zum Schluss: Aldi bietet das Prophete Alu-City-E-Bike derzeit zu einem unschlagbaren Preis von nur 1199 Euro an – das entspricht einem satten Rabatt von 27 % zum UVP (UVP 1649,95 laut Aldi-Prospekt). Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich ein E-Bike zu einem außergewöhnlichen Preis zu sichern, und erleben Sie, wie viel Freude das Fahren mit elektrischer Unterstützung bereiten kann.

Setzen Sie auf Sicherheit und Stil! Bei Aldi finden Sie Fahrradhelme schon ab 12,99 Euro. Damit schützen Sie nicht nur Ihren Kopf bei eventuellen Stürzen, sondern sehen dabei auch noch gut aus. Erleben Sie höchsten Komfort auf dem Fahrradsattel! Unser Gel-Sattelbezug für nur 6,99 Euro sorgt dafür, dass Ihre Radtouren angenehmer und schmerzfrei verlaufen. Investieren Sie in Ihr Wohlbefinden und genießen Sie den Unterschied.

Machen Sie Schluss mit leeren Handyakkus während Ihrer Fahrt! Aldi bietet Ihnen eine praktische Handyhalterung inklusive Powerbank für nur 29,99 Euro. Die Halterung ist passend für Handys mit einer Größe von 14,99 cm bis 15,91 cm und die Powerbank verfügt über beeindruckende 10.000 mAh. So bleibt Ihr Handy immer aufgeladen und in Reichweite – ideal für Navigation oder Entertainment unterwegs.

Sowohl bei Aldi als auch bei LIDL finden Kunden Fahrradaccessoires. Für den alltäglichen Radfahrer genügen manche dieser Produkte. Obwohl Discounter attraktive Preise bieten, sollte man sich nicht täuschen lassen. Es ist selten, dass ein hochwertiges Fahrradschloss für 10 oder 15 Euro erhältlich ist. In der Vergangenheit haben wir diverse Fahrradartikel von Discountern geprüft, darunter ein Faltschloss von Lidl und ein Klapprad von Aldi . Entdecken Sie das vielfältige Fahrradzubehör-Angebot bei Aldi und rüsten Sie Ihr Fahrrad optimal aus!

Der Discounter Aldi hat immer wieder Fahrräder und Fahrradzubehör im Angebot. Auch ab Dienstag, den 02.05.2023 ist es wieder so weit. In den Filialen von Aldi-Nord wird wieder Fahrradzubehör und ein E-Bike angeboten werden.

Über den Autor Rudolf Nuss 54 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.