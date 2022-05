Video – Das Freibeik Sattelgelenk bekam am Montag den 02.05.22 in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ einen Deal mit Investor Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Wir haben uns das Sattelgelenk genauer angesehen und haben es in der Praxis getestet.

Den Testbericht zum Video gibt es hier: Freibeik Sattelgelenk

Die Erfinderin möchte mit diesem Sattelgelenk eine Entlastung für das Becken und die Hüfte schaffen. Der Sattel kann sich mit dem Gelenk um bis zu 15° nach links und rechts drehen als auch nach oben und nach unten. Das geringe Systemgewicht von nur 100 kg kann den Einsatz bei E-Bikes jedoch schwierig machen.

Die Erfinder der Fahrradtasche „2Bag“ konnten Investor Nils Glagau von sich überzeugen und haben in einer vorherigen Folge ebenfalls einen Deal im Fahrradsektor machen können.