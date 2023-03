Dieses Fahrradzubehör hat LIDL ab Donnerstag im Angebot

LIDL hat mitten in der Fahrradsaison wieder Fahrradzubehör im Angebot. Erhältlich ist dies ab dem 09.03.2023 zum Teil nur in der Filiale und zum Teil auch im Onlineshop.

EUFAB Fahrradträger E-Bike II

Mit dem Fahrradträger EUFAB E-Bike 2 hat LIDL einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung im Angebot, der zwei Fahrräder oder E-Bikes transportieren kann. Der Träger darf bis zu 55 kg tragen und kann auch beladen so abgeklappt werden, dass die meisten Kofferräume erreicht werden können. Mit einem Gewicht von ca. 15 kg kann der Träger einfach transportiert werden. Die Reifenschalen können breite Reifen bis 2,2 Zoll (ca. 5,5 cm) aufladen.

Neben dem Fahrradträger und dem Montageständer hat der Discounter noch sehr viel Fahrradzubehör im Angebot. Dazu zählen ein Fahrradschloss von Crivit, dies haben wir hier bereits getestet, Fahrradhandschuhe, Fahrradtaschen und auch einen Fahrradsattel sowie Fahrradbeleuchtung und eine Fahrradpumpe.

Ebenfalls im Angebot ist ein Kinderfahrradhelm, als „Produktgleich“ angegeben wird mit einem Kinderhelm, der im Stiftung Warentest mit der Note GUT (2,4) bewertet wurde. Dieser Crivit Kinder-Fahrradhelm wird für 14,99 Euro angeboten. Auf für Erwachsene wird ein City-Fahrradhelm angeboten. Der Fahrradhelm wird für 17,99 Euro in den Größen S/M und M/L angeboten. Der Helm hat die Möglichkeit, ein rotes Rücklicht an ihm zu befestigen, um so die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.