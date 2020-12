Atera Produkt-Rückruf bestimmter Fahrradträger – Genio Pro Art-Nr. 022 780

Der Fahrradträger-Hersteller aus Leutkirch hat eine Produkt-Rückruf-Aktion für bestimmte Fahrradträger der Reihe Genio Pro ausgerufen. Aus Sicherheitsgründen müssen betroffene Fahrradträger sofort aus dem Verkehr genommen werden und sollten mit sofortiger Wirkung nicht mehr genutzt werden, so der Hersteller auf seiner Webseite.

Der Grund für die Rückrufaktion

Bei dem Modell Atera Genio Pro mit der Artikelnummer 022 780 kann es unter bestimmten Umständen dazu kommen, dass der Klappmechanismus nicht korrekt arretiert und der Fahrradträger während der Fahrt nach hinten klappt und den Zustand „an den Kofferraum gelangen“ einnimmt. Der Fahrradträger soll dabei jedoch jederzeit sicher auf der Anhängerkupplung sitzen. Klappt der Fahrradträger während der Fahrt ungewollt herunter, so können gefährliche Situationen entstehen.

Was betroffene Kunden jetzt tun können

Der Hersteller empfiehlt Kunden eines solchen Modells auf das Typenschild am Fahrradträger zu schauen und mit der betroffenen Artikelnummer zu vergleichen. Wer ein Produkt hat, dass vom Rückruf betroffen ist, hat folgende Möglichkeit:

Wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie den Fahrradträger erworben haben. Von hier aus wird alles weitere in die Wege geleitet.

Eine eigene Reparatur bzw. ein eigener Austausch des betroffenen Teils ist nicht möglich. So heißt es auf der Webseite von Atera „Die Atera GmbH wird in Ihrem Werk in Leutkirch baldmöglichst die notwendigen technischen Maßnahmen umsetzen.“

Bei Fragen können sich betroffene Kunden über die E-Mailadresse „rueckruf@atera.de“ an den Hersteller wenden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine anderen Modellen von diesem Fehler betroffen sind. Weitere Informationen zum Rückruf und zum Vorgehen kann auf der Herstellerwebseite nachgelesen werden: https://www.atera.de/rückruf.html