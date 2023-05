Neue Testergebnisse: City E-Bike Test 2023 der Stiftung Warentest – „Gute City-E-Bikes ab 2600 Euro“

Stiftung Warentest hat im E-Bike Test 2023 11 E-Bikes der Gattung City-Bike getestet. Die E-Bikes sollen Schwung in den Alltag bringen, im Test zeigt sich, dass Preis und Qualität einhergehen können, wobei auch günstige Räder durchaus punkten konnten. Beim Thema Bremsen patzte ein E-Bike, so die Stiftung Warentest. Auch wenn im Heft die Rede von 20 E-Bikes ist, so wurden die restlichen 9 Modelle bereits 2022 unter die Lupe genommen.

Im aktuellen Heft und bereits online verfügbar, sind die Testergebnisse der Stiftung Warentest zum E-Bike Test 2023. Es wurden dabei Noten von 1,9 (GUT) bis 5,0 (Mangelhaft) vergeben. Benotet wurden die Kriterien:

Fahren

Antrieb

Handhabung

Sicherheit und Haltbarkeit

Schadstoffe

Bekannte Marken und Hersteller im Test

Hersteller wie Kalkhoff, Flyer und KTM sind im oberen Ergebnissegment vertreten. Es wurden 9 City-Pedelecs mit Mittel­motor und 2 City-Pedelecs mit Frontmotor getestet. Der Stand der Daten ist laut der Stiftung Warentest vom 31. März 2023.

Im Test vertreten waren unter anderem die Modelle:

Flyer Gotour6 3.40

Fischer Cita 5.0i

Kalkhoff Image 3.B Move

KTM Macina City A510

Die Stiftung Warentest gibt an, dass „Gute City-E-Bikes ab 2 600 Euro“ verfügbar sein sollen, demnach scheint auch das Cube Supreme Hybrid One 500 mit im oberen Ranking der Testergebnisse zu stehen und mindestens die Gesamtnote „GUT“ erreicht zu haben.

Fazit zum Stiftung Warentest E-Bike Test 2023

Es wurden E-Bikes mit der Note GUT bis Mangelhaft und in einer Preisspanne zwischen 1100 Euro und 3850 Euro getestet. Laut Angaben der SW kann man auch für 2600 Euro ein gutes City-E-Bike erhalten. Das teuerste City-E-Bike ist das Beste, laut Webseite der SW. Demnach müsste das Flyer Gotour6 3.40 in diesem Test auf Platz 1 stehen. Weitere E-Bikes und Hinweise, worauf man vor dem Kauf achten sollte, haben wir in unserem E-Bike Test aufgeführt.

Das Flyer GoTour6 kann mit folgenden technischen Daten überzeugen:

Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg

Gewicht: 30 kg

Motor: Bosch Mittelmotor Active Line Plus 250 Watt mit 50 Nm

Akku: Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)

Rahmen: Aluminium

Bremsen: Vorne: Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse Hinten: Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse

Gangschaltung: Shimano 5-Gang

Quelle: test.de/E-Bike-Test-4733454-0/