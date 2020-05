Ungewöhnlicher Wildunfall – Radfahrerin kollidiert mit Hasen, stürzt und kommt ins Krankenhaus

E-Bike Only heißt es ab sofort auch in Bad Zwischenahn

Die Radfahrerin fuhr von Borgenteich in Richtung Eissen, als der Hase plötzlich auf den Weg sprang und von der E-Bike Fahrerin überfahren wurde. Das Tier wurde mit dem Vorderrad erwischt. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und zog sich Verletzungen zu. Sie musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde stationär aufgenommen. Die Radfahrerin trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm .

Einen ungewöhnlichen Wildunfall gab es laut Kreispolizeibehörde Höxter am 08. Mai gegen 19:15 Uhr in der Nähe von Borgenteich (NRW). Ein Hase querte den Radweg und wurde dabei von dem E-Bike einer 61-Jährigen Radfahrerin überrollt. Ein Ausweichen war demnach nicht mehr möglich.

Über den Autor Rudolf Nuss 8 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.