Tronicdrive by Ridetronic – E-Bike / Pedelec – Und wieder ein Fahrrad-(Produkt) beim „Das Ding des Jahres“. Nachdem bereits Evaria on Top, der Fahrradhelm Hut und Smart Lux in der Pro7 Gründershow vorgestellt wurden, ist es diesmal ein ganzes Fahrrad inkl. moderner Technologie. Tronicdrive ist ein E-Bike System von der Ridetronic GmbH, einem Start-Up aus München. Im Interview hat uns Max Paul Klarhöfer, einer der Gründer von Rodetronic, Rede und Antwort gestanden.

Besonderheiten von Tronicdrive E-Bike

Die Besonderheit von Tronicdrive ist die Kombination aus modern, minimalistisch und funktional. Der Motor sitzt in der Hinterradnabe und hat eine Leistung von 250 Watt bei einem maximalen Drehmonent von 35 / 25 Nm. Der Akku sitzt in der Vorderradnabe und ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Pedelecs.

Der Akku sitzt im E-Bike in der Vorderachse

Der Lithium-Ionenzellen Akku wiegt nur 1,8 kg, mit 245 Wh ist eine Distanz von 60 bis 80 km möglich. Die vollständige Ladung ist in 1,5 Stunden erledigt, so der Hersteller. Das Besondere an diesem Konzept, das Tronicdrive E-Bike kann dabei unter 13 kg wiegen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei gesetzlichen 25 km/h.

Steuereinheit am Lenker

Geladen wird der Akku über die Einheit am Lenker. Hier kann man das E-Bike nicht nur ein- und ausschalten, eine Kabelverbindung zum Vorderradakku stellt die Ladefunktion sicher. Gleichzeitig kann dies mit einer App auf dem Smartphone erweitert werden. Hiermit kann die Motorleistung gesteuert werden und mittels Navigations-App ist der richtige Weg immer mit dabei. Das Handy wird dabei im Idealfall mit einer Lenkerhalterung befestigt und kann so problemlos abgelesen werden.

Preis und Markteinführung

Das E-Bike wird voraussichtlich ab März auf dem Markt erhältlich sein und kann ab der Ausstrahlung im TV bereits vorbestellt werden. Der Endkunden-Preis liegt bei 3000 Euro, während der Ausstrahlung können Interessierte sich einen 250 Euro Rabatt sichern und bereits eine Vorbestellung tätigen. Am Anfang wird das Pedelec nur über die eigene Webseite vertrieben, auch sind bereits weitere Modelle in der Planung, so Klarhöfer im Interview.

Tronicdrive auf einem Blick

250 Watt Nabenmotor

245 Wh Akku

60 bis 80 km (je nach Modus)

Maximal 25 km/h

1,5 Stunden bis zur vollständigen Akkuladung

Marktpreis bei ca. 3000 Euro

Gewicht von unter 13 kg möglich

Von Layout und den technischen Daten erinnert uns das Ridetronic E-Bike an das Coboc ONE Soho, dass wir bereits in unserem E-Bike Test unter die Lupe genommen haben. Anders als beim Tronicdrive ist hier der Akku im Rahmen voll integriert. Das Coboc ONE Soho bringt jedoch mehr als 13,7 kg auf die Waage und liegt mit damals 3999 Euro über dem Marktpreis von Tronicdrive.

Mehr zu Ridetronic auf ridetronic.de – Ob das innovative Pedelec in der Publikumsabstimmung gewonnen hat, erfahrt ihr natürlich auch bei uns. Wir werden euch das Ergebnis live mitteilen.

Tronicdrive ist eine eingetragene Wortmarke der ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 88046 Friedrichshafen, DE – TRONICDRIVE BY RIDETRONIC ist eine Wort-/Bildmarke angemeldet durch die Ridetronic GmbH, 80797, München, DE