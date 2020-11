Tern Clubhouse Fort – modulares Zubehör für den Transport von Kindern und Gepäck auf dem GSD

Diese Pressemitteilung wird von der Mobility Holdings Ltd. herausgegeben, die ausdrücklich für den Inhalt verantwortlich ist.

Das Clubhouse Fort-Zubehör ist kompatibel mit dem neuen Tern GSD, das ab Dezember 2020 im Fachhandel erhältlich ist. Das Storm Shield passt auch als Verdeck auf den Clubhouse-Aufsatz am GSD der ersten Generation. Storm Box und Storm Shield werden zu Beginn des 1. Quartals 2021 lieferbar sein – mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils € 219,95 / CHF 199,-.

Storm Shield und Storm Box sind auf optimale Sichtbarkeit ausgelegt – mit retroreflektierenden silbrigen Besätzen und gelben 3M-Reflexstreifen. Außerdem finden sich an beiden Haltelaschen zur Anbringung von Zusatz-Rücklichtern aus dem Fahrradzubehör-Regal.

Auch für den Gepäcktransport ist die Storm Box hervorragend geeignet, denn sie besteht aus einem robusten, wasserdichten Material, das elastisch über den Clubhouse+-Aufsatz passt. So wird der Gepäckträger des GSD in ein geräumiges Transportbehältnis verwandelt – mit bis zu 160 Liter Ladevolumen bereit für jede Menge Zuladung, die auch extra lang und/oder unförmig sein darf. Zur Storm Box gehören zwei optionale Abdeckungen: die „Kid Lid“, die wie eine Kajak-Spritzdecke (Regen-)Wasser ab- und Wärme innen hält, und die wasserdichte „Cargo Lid“, die Ladung oder Einkäufe vor den Elementen sowie vor neugierigen Blicken schützt. Mit einem speziellen Kabelschloss ist sie sogar abschließbar, etwa auf Einkaufs- oder Lieferfahrten mit mehreren Stopps.

Das neue Zubehörsystem ist modular und flexibel aufgebaut. So kann zum Beispiel das Storm Shield schnell und einfach abgenommen und in der Storm Box verstaut werden, wenn es nicht gebraucht wird.

Das Clubhouse Fort bietet ein oder zwei Kindern, ob mit oder ohne Kindersitz, bis zu einer Körpergröße von 140 cm ausreichend Platz. Eine Belüftungsöffnung an der Rückseite des Storm Shield sorgt für genügend Frischluft und die großen, bei trockenem Wetter aufrollbaren Fenster gewähren den kleinen Beifahrern jederzeit guten Ausblick. Innen wird das luxuriöse „Kinderabteil“ durch Fächer und Taschen für Trinkflaschen, Snacks oder Spielzeug vervollständigt.

„Wenn wir noch mehr Menschen dazu bringen wollen, Fahrrad zu fahren, dann müssen wir das Fahrerlebnis noch komfortabler machen – und zwar für alle Mitfahrer,“ stellte Joshua Hon anlässlich der Präsentation fest. Der Tern Team Captain weiter: „Also haben wir eine Systemlösung konzipiert, bei der die Kinder (als Passagiere) bei jeder Witterung warm und trocken bleiben. Und als Eltern wissen wir, wovon wir reden: Damit reduzieren sich Anzahl und Intensität der Beschwerden und des Gequengels ebenso wie die Rüstzeit – denn man muss die Kleinen nun nicht mehr in fummelige Regensachen einpacken.“

