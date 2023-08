Staffel 14 „Die Höhle der Löwen“ wieder mit Fahrraderfindungen?

Ab Montag, dem 28.08.2023 strahl der TV Sender Vox die 14. Staffel der Gründer- und Investorenshow „Die Höhle der Löwen“ aus. In der Vergangenheit haben wir immer wieder über Fahrraderfindungen und Fahrradzubehör innerhalb der Sendung berichtet. Wird es auch diesmal wieder zu Fahrrad-Deals kommen?

Dümmel und Kofler melden Insolvenz der Social Chain AG an

Auch in Staffel 14 wird Ralf Dümmel wieder als Investor dabei sein, ob die Folgen bereits bei der Insolvenzanmeldung der Social Chain AG abgedreht wurden, wissen wir nicht. Ralf Dümmel, der gemeinsam mit Dr. Georg Kofler die Social Chain AG im Vorstand vertraten (Dümmel bis November 2022 und Kofler bis Juli 2023), mussten Insolvenz anmelden. Kurz zuvor hatte die BaFin (Finanzaufsicht) im Konzernabschluss für das Jahr 2021 Fehlbuchungen bemängelt.

Dümmel bereits bei einigen Fahrrad Start-Ups investiert

Interessant ist dies, da Ralf Dümmel in der Vergangenheit immer wieder in Start-ups mit Fahrradbezug investiert hat. Sei es „Carryyygum„, „Freibeik„, „Flasher Armband-Blinker“ oder „BeeMyBox„, Dümmel hat investiert. Zum Zeitpunkt der Bewerbungen und Aufzeichnungen dürfte noch niemand von der Insolvenz gewusst haben, daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder Fahrrad-Erfindungen in der Sendung DHDL vorkommen, sehr groß.

Alte „Hasen“ und neue Gesichter in der DHDL Jury

Carsten Maschmeyer, der ebenfalls bereits in Fahrrad-Start-Ups investiert hat, wird auch wieder in der Jury sitzen. Neu mit dabei ist Tijen Onaran, einen direkten Bezug zum Thema Fahrrad hat die Unternehmerin jedoch auf Business-Ebene nicht. Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Janna Ensthaler sind ebenfalls wieder mit dabei.

Wir werden auch in Staffel 14 wieder vor dem Bildschirm sitzen und uns mögliche Fahrrad-Innovationen ansehen und für euch einschätzen und vorstellen.

Titelbild: Fotocredit: RTL / Frank W. Hempel