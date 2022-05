Aurich – Am 15.05.2022 findet in Aurich der 1. Ostfriesische Fahrradtag statt. Von 11.00 Uhr bis 17 Uhr können Fahrradinteressierte auf dem Marktplatz in Aurich zahlreiche Aussteller rund um das Thema Fahrrad erleben.

Der Niedersächsische Umweltminister Olaf Lies ist Schirmherr des Fahrrad-Tages, der vom Verein „Ostfriesland fährt Rad“ organisiert wird. Zu den Ausstellern zählen Fahrradhändler und Hersteller, Fahrradversicherungen und Finanzierungsanbieter. Ebenfalls wird es Beiträge zum Thema Fahrradsicherheit, Fahrradtourismus und Verkehrsplanung- und Förderung geben. Für die mit dem Fahrrad anreisenden Gäste der Veranstaltung steht der Georgswall als Fahrradparkplatz zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister Horst Feddermann findet um 12:30 Uhr statt. Landrat Olaf Meinen und der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Olaf Lies werden ebenfalls Grußworte an die Besucher richten.

Neben dem Fahrradprogramm wird es auch rhythmisch auf dem Marktplatz, Adenalin, Gerrit Ackermann und Oliver Jüchens sorgen für eine musikalische Untermalung des Events. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Webseite des Veranstalters. Unterstützung findet das Event ebenfalls seitens der Stadt Aurich.