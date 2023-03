Fahrradbasar in Offenbach am Rhein – Verkaufen und Kaufen leicht gemacht

Am 30. April findet in den Messehallen in Offenbach am Rhein der Fahrradbasar des Lions Clubs statt. Doch bereits vier Wochen vor dem eigentlichen Event können Sie bequem von zu Hause aus Ihr Fahrrad anmelden, ein Bild hochladen und den Preis festlegen. Dazu müssen Sie lediglich die Fahrradbasar App nutzen und sich registrieren. Das spart Ihnen Zeit vor Ort und beschleunigt den Verkaufsprozess.

Fahrräder werden durch den LC verkauft

Für eine Gebühr von nur 5 Euro kümmert sich der Club um den Verkauf Ihres Rades am Tag der Veranstaltung, und Sie erhalten im Falle eines Verkaufs sofort eine Info-Mail sowie Ihr Geld. Dabei wird nur bei erfolgreicher Vermittlung eine Provision von 10 % des Verkaufspreises erhoben.

Ab 12:30 Uhr am Veranstaltungstag haben Sie die Möglichkeit, in den Messehallen Fahrräder anzuschauen und Probefahrten zu machen. Einen QR-Code auf dem Fahrradrahmen zeigt auf Ihrem Smartphone weitere Informationen zum Fahrrad. Bezahlt wird dann an der Kasse, und der Lions Club rechnet später mit dem Verkäufer ab.

Mit der App bereits im Vorfeld Wunschfahrrad aussuchen

Nutzen Sie die Fahrradbasar App, um sich schon vor der Veranstaltung einen Überblick über die angebotenen Räder zu verschaffen und sich Ihre Favoriten zu merken.

Zusätzlich zu den zahlreichen Fahrrädern, die auf dem Fahrradbasar des Lions Clubs in Offenbach am Rhein am 30. April zum Verkauf stehen werden, gibt es auch ein kulinarisches Angebot. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich mit leckerem Essen und erfrischenden Getränken zu versorgen und eine Pause vom Einkaufen und Stöbern einzulegen. So können Sie gestärkt und mit neuer Energie Ihre Fahrradsuche oder Ihren Verkauf fortsetzen.

Also, ob Sie Ihr Fahrrad verkaufen oder ein neues Fahrrad kaufen möchten, der Fahrradbasar in Offenbach am Rhein ist eine ideale Gelegenheit dafür. Die Anmeldung für den Fahrradbasar ist ab dem 1. April möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lions Clubs Offenbach am Rhein.