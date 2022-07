Frankfurt / Eurobike – Am Mittwoch dem 13.07.2022 hat auf dem Frankfurter Messegelände die Eurobike die Tore für Fachbesucher geöffnet. Ursprünglich hat die Eurobike ihr Zuhause in Friedrichshafen, bereits 2019 wurden die Urban Mobility Media Days in Frankfurt veranstaltet und das Messeevent ist 2022 zum 30. Jährigen Jubiläum nachgezogen. Das Ausstellerverzeichnis hat mehr als 1600 Einträge verschiedenster Unternehmen, rund um das Thema Fahrrad und Zweirad, aufgeteilt auf vier Hallen mit 7 mit verschiedenen Ebenen wird präsentiert, was es zu präsentieren gibt.

Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, hat die diesjährige Schirmherrschaft inne und ist ebenfalls auf der Eurobike und begrüßte die das Fachpublikum um sich anschließend erste Eindrücke auf der Messe zu holen.

Eurobike Festival Days öffnet Türen für Publikum

Was vom 13.07 bis zum 15.07 noch den Fachbesuchern wie Händlern, Presse und Herstellern vorbehalten war, wird am 16.07 und 17.07 auch als Publikumsmesse geöffnet. Hie erwartet die Besucher ebenfalls das umfangreiche Angebot der Aussteller und ein abwechslungsreiches Tagesprogramm: Fahrrad-Shows, Workshops oder eine Kids-Area runden das Programm der Messe ab.

Interessierte finden auf der Eurobike eine große Auswahl an E-Bikes, Gravelbikes, Liegerädern, Lastenrädern, Rennräder und ein sehr umfangreiches Zubehörangebot: Fahrradbeleuchtung, Fahrradschlösser, Fahrradhelme, Fahrradtaschen für verschiedenste Touren aber auch Informationen zur Fahrradurlauben. Auf einem Rundkurs können verschiedenste Fahrzeuge gefahren werden.

Innovationen und Prototypen auf der Eurobike-Messe

Wer die Augen aufhält, wird zum Beispiel einen Fahrradanhänger mit Motorunterstützung, ein Sattelgelenk, Kurvenlicht, Fahrradseife oder auch ein Fahrradschloss im Handschellendesign finden. Vom Startup bis zum Traditionsbetrieb, auf der Eurobike ist alles vertreten.

Wer sich näher über ein Produkt informieren möchte, spricht einfach einen Mitarbeiter am entsprechenden Stand an. Einen Fokus können wir bei den Themen Nachhaltigkeit, Gravelbikes / Bikepacking und E-Bikes erkennen. Auch die Themen Antrieb und Effizienz sind besonders wichtig.

Eurobike Tageskarten für das Wochenende

Das Messegelände ist sehr groß und weitläufig, wir empfehlen im Vorfeld die Ausstellerliste und den Hallenplan anzusehen. Wer die Eurobike am Wochenende besuchen möchte, bekommt die Tageskarte ab 15 Euro im Online-Vorverkauf oder ab 20 Euro an der Tageskasse. Für 22 Euro erhält man Zutritt an beiden Tagen der Eurobike Festival Days. Tickets können unter eurobike.com gekauft werden.

Lohnt sich der Eurobike-Besuch am Wochenende?

Wer sich für das Thema Fahrrad und alternative Mobilität interessiert, bekommt auf der Eurobike 2022 einiges an Impulse und Impressionen geboten. Wer die Zeit hat, geht an beiden Tagen auf das Messegelände. Die Masse der Aussteller und die Fläche sind sehr groß. Für 15 Euro bekommt man unserer Meinung nach viel geboten und kann sich über die neusten Entwicklungen der Hersteller informieren.