Dieses Fahrrad fährt die Bachelorette Melissa Damilia in der Show

Aufmerksame TV Zuschauer haben es bereits bemerkt, die RTL-Serie Bachelorette läuft ab dem 14.10.2020 wieder im TV. In dieser Staffel verteilt die 24-Jährige Melissa Damilia (bekannt aus Love Island) die Rosen in Griechenland, genauer gesagt auf der Insel Kreta.

In der Vorstellung der Bachelorette fährt die 24-Jährige auf einem Damenrad durch die Gassen von Kreta. Das weiße Fahrrad hat einen Weidenkorb und ist ein Cityrad für Damen. Melissa schiebt es durch die Straßen, fährt auf dem Bike und erzählt, wie sie sich den perfekten Mann vorstellt. Das Fahrrad ist eigentlich nur sekundär in der Szene, dennoch sind viele Zuschauer an dem Bike interessiert.

Das Damenrad der Bachelorette

Die Bachelorette ist auf einem City Damenrad der Marke Cinzia unterwegs. Das Fahrrad hat einen Drehschaltgriff um durch die 6 Gänge der Kettenschaltung zu schalten. Das Fahrrad hat zwei Gepäckträger. Der Weidenkorb ist eine tolle Ergänzung zum Fahrrad und rundet den frischen und sommerlichen Look perfekt ab. Die cremefarbigen 700 x 35 Bereifung des Fahrrads passen perfekt zum Gesamtbild der Szenerie. Als Modell konnten wir das Cinzia MIA eingrenzen, optisch kommt es dem Modell sehr nahe.

Auf einem Blick:

V-Bremsen vorne & hinten

6-Gang Kettenschaltung

SHIMANO Revo Schalthebel RS35

Aluminium Naben vorne & hinten

Aluminium Sattelstütze

Kettenschutz in Rahmenfarbe

Auch das Cinzia Lady sieht dem Modell aus der RTL Serie sehr ähnlich, ein paar Details am Rahmen sind hier jedoch anders. Ob Melissa auch in Ihrer Freizeit gerne mit dem Fahrrad fährt, wissen wir leider nicht, es ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Fahrrad nicht extra aus Deutschland mit zu den Dreharbeiten genommen wurde.

Ebenfalls ähnlich, dieses Modell einer anderen Marke

Die Sendungen der Serien sind bereits abgedreht, ob Melissa in den nächsten Wochen ihr Traummann unter den Kandidaten findet, werden wir Mittwochs erfahren. Ob es weitere Ausflüge auf dem Bike geben wird, werden wir im Laufe der Staffel sieben erfahren.

Foto: TVNOW