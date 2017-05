Round Table Oldenburg putzt Fahrräder für den guten Zweck

Am Sonntag den 07 Mai 2017 heißt es wieder Putzen für den guten Zweck. Der Round Table 14 (RT14) aus Oldenburg ruft auf, mit den verschmutzten Fahrrädern zum Gelände der Polizei Oldenburg, Friedhofsweg 30, 26121 Oldenburg zu kommen. Interessierte können von 10 Uhr bis 17 Uhr vorbeikommen und gegen eine geringe Gebühr, ein Spendenbeitrag von 8 Euro, ihr Fahrrad putzen und auf Hochglanz bringen lassen.



Die jungen Männer des RT 14 veranstalten das traditionelle, jährliche Fahrradputzen zugunsten des Trauerland e.V., eine Organisation, die sich um trauernde Kinder kümmert. Es kann dabei durchaus zu Wartezeiten kommen, zeigen die Erfahrungen aus den letzten Jahren. Wer sein Fahrrad zum Putzen abgibt, bekommt einen Zettel mit einer Nummer, alle Fahrräder werden nach und nach in verschiedenen Stationen geputzt und anschließend sauber an die Besitzer übergeben. Es spielt dabei keine Rolle ob es ein Kinderfahrrad, Liegerad oder E-Bike ist, so der Round Table Oldenburg.

Der Erlös wird dabei als Spende an den Trauerland e.V. übergeben. Mit den beiden Fahrradputzaktionen im Jahr erwirtschaftet der Round Table 14 jährlich 2.000 Euro für den guten Zweck. Zusätzlich nehmen wir am Fahrradputzstand gebrauchtes sowie ungenutztes Spielzeug als Spende zugunsten des Projekts Round Table Toys Company NSP 2016/2017 entgegen. Die Spielsachen werden, wenn notwendig, liebevoll von der Toys Company repariert und kostenlos an bedürftige Kinder und soziale Einrichtungen gegeben, so Mark Deimel, Präsident RT14.

Wie auch in den letzten Jahren, bietet die Polizei Oldenburg parallel dazu die Möglichkeit an, sein Fahrrad registrieren zu lassen. Ebenfalls wird es eine Fahrradversteigerung geben. Wer noch ein günstiges, gebrauchtes Rad sucht, sollte hier nicht fehlen.

Für Fragen zu dem Event kontaktieren Sie den RT 14 oder die Polizeidirektion Oldenburg über die jeweilige Webseite.