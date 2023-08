Vorsicht! Dieses Detail übersehen die meisten Leute beim Kauf eines Fahrradträgers

Fahrradträger sind eine großartige Möglichkeit, um Ihre Fahrräder bequem und sicher von A nach B zu transportieren. Doch es gibt einige wichtige Aspekte, die viele Käufer vor dem Kauf nicht beachten und die zu Problemen führen können. Hier sind die drei häufigsten Fehler, die beim Kauf von Fahrradträgern für die Anhängerkupplung gemacht werden.

Stützlast der Anhängerkupplung ignorieren

Ein wesentlicher Faktor, der oft übersehen wird, ist die Stützlast der Anhängerkupplung. Diese Angabe finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein und sollte unbedingt beachtet werden. Die Stützlast ist das maximal zulässige Gewicht, das auf der Anhängerkupplung lasten darf. In der Praxis bedeutet dies, dass das Gewicht des Fahrradträgers plus das Gewicht der Fahrräder diese Stützlast nicht überschreiten darf. Andernfalls riskieren Sie Schäden an Ihrem Fahrzeug oder sogar Unfälle.

Maximale Zuladung des Trägers und Gewicht der Fahrräder berücksichtigen

Viele Käufer achten nicht auf die maximale Zuladung des Fahrradträgers und das Gewicht ihrer eigenen Fahrräder oder E-Bikes. Ein Fahrradträger mit einer Zuladung von 60 kg ist beispielsweise nicht immer in der Lage, mehr als zwei schwere E-Bikes zu transportieren. Es ist wichtig, die Zuladung des Trägers sowie das Gewicht Ihrer Fahrräder im Auge zu behalten, um eine sichere und stressfreie Fahrt zu gewährleisten. Dies gilt auch für andere Trägersystem, die nicht auf der AHK befestigt werden.

Stecker des Fahrradträgers für den Stromanschluss überprüfen

Vor dem Kauf eines Fahrradträgers sollte unbedingt darauf geachtet werden, welchen Stecker der Fahrradträger für den Stromanschluss benötigt. Ältere Fahrzeuge sind in der Regel mit einer 7-Pol-Steckdose ausgestattet, während neuere Modelle eine 13-Pol-Steckdose haben. Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Steckdose Ihr Fahrzeug hat und stellen Sie sicher, dass der Fahrradträger kompatibel ist. Andernfalls benötigen Sie möglicherweise einen Adapter, um den Träger mit Ihrem Fahrzeug zu verbinden.

Fazit

Wenn Sie diese drei Punkte vor dem Kauf eines Fahrradträgers beachten, können Sie Probleme und Unannehmlichkeiten vermeiden. Informieren Sie sich gründlich über die Stützlast der Anhängerkupplung, die maximale Zuladung des Trägers und die Kompatibilität des Steckers, um die optimale Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen und sicher unterwegs zu sein.