Dies ist der beste Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Wer mit dem Fahrrad oder E-Bike auch in anderen Regionen als in der eigenen Heimat fahren möchte, der kommt um den Transport mit dem Fahrradträger nicht herum. Beliebt sind Fahrradträger für die Anhängerkupplung.

Was ein guter Fahrradträger mitbringen sollte

Es gibt sehr viele Fahrradträger von unterschiedlichen Herstellern und Marken, alle versprechen den einfachen Transport der Fahrräder, doch es gibt erhebliche Unterschiede beim Umgang und Komfort. Die Fahrräder müssen nicht nur auf dem Träger gut gesichert werden, auch die Montage des Trägers ist ein wichtiger Punkt bei der Entscheidungsfindung. Bei einem Fahrradträger für 2 E-Bikes ist dabei auf andere Dinge zu achten, als ein bei Fahrradträger für 4 Fahrräder.

Diese Punkte sollten vor dem Kauf beachtet werden:

Maximal zulässiges Gesamtgewicht Zuladung pro Schiene sollte das Fahrradgewicht nicht unterschreiten

Geringes Gewicht des Fahrradträgers

Optimalerweise eine kleine und kompakte Bauweise

Abschließbare Greifarme zur Sicherung der Fahrradrahmen Greifarmriemen ausreichend lang für den Fahrradrahmen

Felgen-Riemen mit Ratschen-System

Ansprüche an den besten Fahrradträger sind hoch

Wer auf diese Dinge achtet, wird bei einer guten Verarbeitung ein hohes Maß an Komfort bekommen können. Auch wenn der Fahrradträger nur 1-2 Mal im Monat eingesetzt wird, sollte die Handhabung einfach und unkompliziert sein. Am Ende ist der beste Fahrradträger der, der die persönlichen Bedürfnisse optimal befriedigt, einfach zu bedienen ist, wenig wiegt und eine hohe Zuladung haben darf. In unserem Fahrradträger Test haben wir die Modelle Thule EasyFold XT 2, Bullwing SR 7 und Westfalia bikelander als platzsparende und einfach zu bedienende Träger kennengelernt.

Zum Komfort gehört es für uns auch, dass ein 3. Kennzeichen zum Einsatz kommt und das PKW-Kennzeichen nicht jedes Mal abgebaut und am Fahrradträger montiert werden muss. Bei den nicht klappbaren Trägern gefällt uns der Thule VeloCompact oder Atera Strada E-Bike M gut.

Welche Ansprüche Nutzer von Fahrradträgern haben, haben wir in der großen „Fahrradträger Umfrage“ ausgewertet. Überraschend war, dass nicht immer der Preis das wichtigste Argument bei der Anschaffung eines Trägers ist.