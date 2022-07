ADAC bietet ab Juni Fahrrad-Pannenhilfe an – So wird Ihnen geholfen

Auch wenn das ALDI Retro-E-Bike den Akku im Gepäckträger verbaut hat und auf einen Vorderradmotor setzt, bekommt man für das Geld, dass zu investieren ist, ein E-Bike, dass viele Anforderungen für den normalen Alltagsfahrer befriedigen kann. Der Motor ist mit 40 Nm und 250 Watt durchaus im üblichen Leistungsbereich anzutreffen. Die Akku-Laufleistung von bis zu 130 km Reichweite ist auf dem Papier gut. Mit einem Angebotspreis von 1299 Euro zum Zeitpunkt unserer Recherche, ist dies ein günstiges E-Bike. Wer sich dieses ALDI E-Bike zulegen will, sollte schnell sein. Das Angebot gilt aktuell begrenzt vom 25.07.2022 07:00 – 14.08.2022 – Diesen Beitrag einfach abspeichern und nach dem Start wieder aufrufen.

Im Lieferumfang enthalten ist das dazugehörige Akku-Ladegerät, ein Fahrradpass mit einer Anleitung und eine Garantiekarte inklusive Service-Hotline-Informationen. Aldi gibt einen Reparatur-Service Zuhause an. Es gibt 10 Jahre Garantie auf den Rahmen, 2 Jahre Akkugarantie und 3 Jahre Gewährleistung, außer auf Verschleißteile, diese sind im mitgelieferten Fahrradpass definiert. Wer sich dahingehen noch besser absichern möchte, schaut einmal zu den Fahrradversicherungen rüber, die teilweise auch Verschleißteile mit abdecken. Das Fahrrad wird vormontiert geliefert, das heißt, die Fahrradpedalen müssen noch eingeschraubt werden und der Lenker muss einmal geradegestellt werden. Dies ist üblich beim Online-Kauf von Fahrradrädern. Nicht vergessen auf das nötige Zubehör zu setzen, das Fahrrad benötigt ebenfalls noch ein Fahrradschloss .

Mit dem Retro E-Bike hat ALDI ein E-Bike im Angebot, dass optisch an ein älteres Fahrrad erinnert. Mit den hellen Reifen und dem Tiefeinsteiger-Rahmen erinnert das Prophete E-Bike an ein altes Damenrad. Gut getarnt versteckt sich eine 7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Drehgriffschalter und einem bürstenloser Vorderrad. Mit einem 496,8 Wh Akku (13,8 Ah) verspricht ALDI eine Reichweite von rund 130 km. Der Akku ist im Gepäckträger verbaut und wiegt ca. 3 kg und hat eine Ladezeit von etwa 6 Stunden.

Seit ALDI seinen Online-Shop hat, stellt der Discounter immer wieder Angebote in sein Prospekt, die man nur online, aber nicht im Laden kaufen kann. So auch das E-Bike Angebot vom 25.07.2022 07:00 – 14.08.2022.

