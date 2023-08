ALDI E-Bike – Revolutioniert es Deine Fahrt? Das E-Racing Mountainbike R6 Neo V2

Dieses Fahrradzubehör hat Aldi am Montag im Angebot

So wurde dieser Beitrag bisher bewertet

Das E-Bike hat eine Reichweite von maximal 150 km, abhängig von der Fahrweise. Der 500-Wh-Akku ist einfach entnehmbar. Der ursprüngliche Preis des Fahrrads betrug 1499,00 Euro, aber es ist derzeit für 999,00 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 33% entspricht. (Nur solange der Vorrat reicht)

Der bürstenlose 250-Watt-Motor des E-Bikes ist leistungsstark und zuverlässig. Er bietet genügend Leistung, um dich auch auf längeren Strecken oder steilen Anstiegen zu unterstützen. Der Motor ist leise und reagiert schnell, was zu einer angenehmen und kontrollierten Fahrt beiträgt.

Die hybriden Scheibenbremsen vereinen die herausragende Bremskraft von hydraulischen und mit Öldruck arbeitenden Scheibenbremsen mit der Wartungsarmut mechanischer Scheibenbremsen. Das bedeutet, du musst keine Ölleitungen mehr leeren oder Ölwechsel vornehmen, da das Öl in einem eigenen, geschlossenen Zylinder an der Bremse verbleibt.

Wir haben das E-Racing Mountainbike R6 Neo V2, 27,5″ auf dem Papier gründlich unter die Lupe genommen und teilen unsere Erkenntnisse in diesem Artikel mit dir. Lies weiter, um herauszufinden, ob dieses E-Bike das Richtige für dich ist.

Dann bist du hier genau richtig. In diesem Artikel stellen wir dir das E-Racing Mountainbike R6 Neo V2, 27,5″ von Aldi vor, dass ab Donnerstag, dem 03.08.2023 Online im OnlineShop verfügbar ist.

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.