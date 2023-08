Unknackbar? Dein Lastenrad sicher mit Trelocks neuem Super-Schloss LC 680 Loop Chain!

Bremen startet Förderung für Lastenräder – So viel kann man sparen

Beide Methoden sind sicher und bieten dir Flexibilität beim Anschließen deines Lastenrades. Du entscheidest, welche Methode für dich am besten passt.

Du willst keinen Schlüssel mitnehmen? Kein Problem. Du kannst das Kettenschloss BC 480 Code mit Zahlencode verwenden. Es hat kein U-Lock, aber es gibt dir bis zu 60 Zentimeter zusätzliche Schließlänge. Unser Tipp, schließt euer Fahrrad immer an einem festen Gegenstand an und prüft, ob für ein teures Lastenrad eine Fahrradversicherung eine Option ist.

Aber Lastenräder sind auch teuer. Du musst dein Lastenrad gut schützen. Das LC 680 Loop Chain kann dir dabei helfen. Es ist robust und hat eine Schließreichweite von 110 Zentimetern. Es ist ein Kettenschloss und ein Bügelschloss in einem.

Im letzten Jahr wurden in Deutschland 212.800 Lastenräder verkauft. Das sind 27,4 Prozent mehr als im Vorjahr. In Österreich ist es ähnlich. Der Verkauf von E-Transportfahrrädern hat sich fast verdoppelt.

Warum solltest du weiterlesen? Weil ich dir nicht nur das LC 680 Loop Chain vorstelle, sondern auch Tipps gebe, wie und wo du dein Lastenrad am besten anschließt. Und weil Trelock Experten für Fahrradsicherheit sind. Sie wissen, was sie tun, und ich bin hier, um ihr Wissen mit dir zu teilen. Lass uns dein Lastenrad sicher machen.

Lastenräder sind eine großartige Möglichkeit, um Einkäufe zu erledigen, Kinder oder Hunde zu transportieren oder einfach sperrige Dinge bequem von A nach B zu fahren. Aber sie sind auch eine Investition, die es zu schützen gilt. Du fragst dich, wie du dein Lastenrad am besten sichern kannst? Hier kommt die Lösung.

