Frankfurt, Eurobike – Kinderfahrradanhänger mit Elektroantrieb – Auf der Eurobike 2022 präsentiert das Unternehmen Qeridoo einen Fahrradanhänger, der im Buggy-Modus mit einem Elektroantrieb unterstützt. Auch wenn es noch ein Prototyp ist, kann man den Elektroanhänger auf der Messe in der Praxis testen.

Steuerung durch den Handgriff

Im Griff sind Sensoren verbaut, die die Hände erkennen und die Motorkraft steuern. Wird der Handgriff losgelassen, Stoppt der Anhänger automatisch. Im Prototyp wird die Steuerung visuell über kleine LEDs am Heck des Anhängers angezeigt. Der Anhänger kann auch mit nur einer Hand gesteuert werden, dies erkennt der Sensor ebenfalls und steuert die Motoreinheit dennoch an. Diese befindet sich unter dem Anhänger in der Achse. So wird der Schwerpunkt möglichst tief gesetzt. Das Drehmoment liegt bei 20 Nm, mit denen ca. 8 km/h erreicht werden können.

Unterstützung nur im Buggy-Modus

In der Praxis unterstützt der Motor merklich, so konnten wir uns von der Funktion bereits selbst überzeugen. Gewichts technisch bietet der Prototyp noch Optimierungspotential. Den Anhänger soll es als Einsitzer und als Zweisitzer geben (Bild). Im Trailer-Modus wird der E-Antrieb jedoch noch nicht aushelfen, eine fehlende Auflaufbremse lässt dies nicht zu. Optisch ist die neue Technik erstmal nur schwer zu erkennen. Seitliche LED-Leisten sollen die Optik später unterstützen.

Im höheren Preissegment angesiedelt

Preislich soll der Elektrofahrradanhänger um die 1200 bis 1400 Euro liegen, damit liegt der geplante Elektrotrailer deutlich über den aktuellen Preisen des Sortiments. Geplant ist es, dass das Buggy-Rad mit inklusive ist, so das Messeteam. Auf dem Markt soll der Kinderanhänger vermutlich erst zur Saison 2024 kommen, denkbar ist diese Technologie auch für Lastenanhänger und Einkaufsanhänger.