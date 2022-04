Es wird ein Angebot des Fahrradhändlers benötigt, dass ein Kostenvoranschlag für den Kauf beinhaltet und Angaben zur Bauart, des Herstellers, die Modellbezeichnung und das geschätzte Lieferdatum beinhaltet. Das Resort teilt mit, es werden lediglich vollständig ausgefüllte Anträge berücksichtigt. Ist der Vorabbescheid positiv, so werden die Antragsteller darüber informiert und müssen weitere Unterlagen einreichen, die auf der Webseite des Resorts eingesehen werden können. Der Zuschuss soll, sofern alles klappt, bereits im Mai auszahlbar sein. Wird das Fahrzeug in den ersten 12 Monaten nach Erhalt der Förderung veräußert, muss der Zuschuss zurückgezahlt werden.

Insgesamt umfasst der Fördertopf eine halbe Million Euro. Das Geld stammt aus dem Bremer Klimaschutzfonds und das Mobilitäts-Resort möchte damit die umweltfreundliche Fortbewegung fördern. Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass das Geld bereits nach wenigen Stunden aufgebraucht war. Wer einen Antrag stellen möchte, muss bereits ein gültiges Angebot eines Händlers vorlegen. Das Angebot ist nicht in Bremerhaven abrufbar.

Über den Autor Rudolf Nuss 30 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.