Stiftung Warentest: Im E-Bike Test 2020 – Nur 4 von 12 Bikes erreichen ein GUT

Wenn es um das Thema Produkttests geht, dann ist die Stiftung Warentest nicht wegzudenken. In der aktuellen Ausgabe 06/2020 wurden von der Stiftung 12 E-Bikes verschiedener Hersteller getestet. Nur vier Fahrräder schnitten im Test mit GUT ab. Andere hatten das klare Nachsehen bei der Brandsicherheit oder wiesen Risse am Rahmen auf. Testsieger wurde das KTM Macina Tour 510 (1,7).

Der Test wurde auf der Mallorca durchgeführt. Im Test wurden Pedelecs von 2.150 Euro bis 3.500 Euro getestet. Es wurden Noten von „Gut“ bis „Mangelhaft“ vergeben. Neben der Handhabung und dem Antrieb stand auch das Thema Sicherheit oben auf der Liste der Tester. Die E-Bikes aus dem Test fahren maximal 25 km/h. Bewertet wurden von den Testfahrern die Stabilität beim Fahren, der Eindruck der Wertigkeit und die Motorunterstützung.

Ein Modell (Qwic Premium i MN7+) konnte bei dem Punkt Stabilität nicht überzeugen, so schlingerte das Pedelec für rund 2950 Euro mit voller Beladung im Test hin und her. Alle im Test untersuchten E-Bikes haben den Akku im Fahrradrahmen eingelassen und weisen eine Kapazität von 500 bis 540 Wh auf. Einige der Akkus konnten nur umständlich in das Akku-Fach eingesetzt werden. Bei der Haltbarkeitsprüfung, hier werden 20.000 gefahrene Kilometer simuliert, wird der Rahmen auf die Haltbarkeit geprüft. Die im Test untersuchten Modelle von Flyer, Fischer, Kalkhoff wiesen Risse am Rahmen auf, die unter Umständen gefährlich werden könnten. Drei Modelle hatten einen erhöhten Wert des Weichmachers DPHP verarbeitet.

Motoren und Elektrik im Test

Die Motoren der Marke Shimano, verbaut in den Pedelec-Modellen des Test von Kalkhoff und Kettler sind nicht so gut abgestuft. Auch fielen die Steckergehäuse der Akkus von

Kettler und das Ladegerät von Kalkhoff konnten im Brandsicherheitstest nicht bestehen. Marken wie Stevens, Pegasus, KTM oder Raleigh ließen die anderen Marken hinter sich znd erhielten die Note GUT. Worauf man noch alles achten sollte, haben wir in unserem Ratgeber zum E-Bike Test geschrieben.

Video der Stiftung Warentest zum E-Bike Test 2020

Den ganzen Test gibt es in der Test-Ausgabe 06/2020 oder online unter: www.test.de