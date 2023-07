Achtung! Soviel Bußgeld kostet telefonieren auf dem Fahrrad

In Zeiten, in denen Smartphones allgegenwärtig sind, ist es wichtig, sich der Regeln und Bußgelder bewusst zu sein, die gelten, wenn man auf dem Fahrrad mit dem Handy erwischt wird. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Strafen drohen und warum das Handy während der Fahrt auf dem Fahrrad ein Risiko darstellt.

Bußgelder im Überblick

Laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) § 23 Abs 2 Satz 1 Nr. 22 sind folgende Bußgelder für die Nutzung eines Handys auf dem Fahrrad festgelegt:

55 Euro für die Nutzung des Handys während der Fahrt

75 Euro bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die Handy-Nutzung

100 Euro bei einem Unfall, der durch die Nutzung des Handys während der Fahrt verursacht wurde

Gefahren der Handy-Nutzung auf dem Fahrrad: Das Bedienen eines Handys während der Fahrt lenkt nicht nur vom Straßenverkehr ab, sondern erhöht auch das Unfallrisiko. Das Tippen auf dem Display oder das Lesen von Nachrichten verlangsamt die Reaktionszeit und führt zu einer eingeschränkten Aufmerksamkeit auf die Umgebung.

Dies kann zu Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern oder zum Übersehen von Verkehrszeichen führen. Zudem kann das Festhalten des Handys in einer Hand das Gleichgewicht und die Kontrolle über das Fahrrad beeinträchtigen. All dies gilt übrigens auch für das E-Bike.

Sicher telefonieren ohne Bußgeld

Um Bußgelder und potenzielle Gefahren zu vermeiden, empfiehlt es sich, vom Fahrrad abzusteigen, wenn man telefonieren möchte. Auf diese Weise kann man das Gespräch in Ruhe führen, ohne sich und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Fazit zur Handynutzung auf dem Fahrrad

Die Nutzung des Handys auf dem Fahrrad ist nicht nur mit Bußgeldern verbunden, sondern stellt auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Um sicher unterwegs zu sein und Strafen zu vermeiden, sollte man das Handy während der Fahrt nicht verwenden und stattdessen vom Rad absteigen, um zu telefonieren.

Sollte lediglich die Navigation dabei helfen die richtige Strecke zu finden, kann das Handy in einer Fahrrad Handyhalterung eingespannt und die Route bereits im Stehen gestartet werden. Die Route kann so abgelesen werden, ohne dass das Smartphone dabei festgehalten werden muss.