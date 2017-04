Teasi One 2 im Test und Überblick

In unserem allgemeinen Artikel zum Thema Fahrradnavigation Test haben wir bereits einige Dinge aufgeführt, auf die man vor dem Kauf beachten sollte. Heute widmen wir uns dem Teasi One und schauen uns einmal genauer an ob dieses Fahrradnavi alltagstauglich ist und welche Funktionen das Gerät mitbringt.

Lieferumfang und Zubehör beim Teasi One 2

Das Teasi One 2 wird in einem qualitativ hochwertigen Karton geliefert und ist damit beim Versand gut gegen Schäden geschützt. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Bestellung defekt ankommt. Im Lieferumfang enthalten sind das Ladekabel, ein Netzadapter, eine ausführliche Bedienungsanleitung, die Befestigungsmaterialien für die Fahrradhalterung und natürlich das Navigationsgerät selbst. Nicht mit dabei ist die Software für den PC, diese muss man sich von der Herstellerwebseite herunterladen. Das Teasi One 2 ist jedoch komplett ohne PC einsetz- und nutzbar. Auf dem Gerät sind 27 Länderkarten installiert, langweilig wird es einem damit nicht.

Haptik und Bedienung vom Teasi One 2

Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und ist auch für kleinere Hände gut zu halten. Das Gehäuse macht einen wertigen und qualitativ guten Eindruck. Die Verarbeitung ist hochwertig und stabil, bei einem Gewicht von knapp 145 g. Die Bedienung vom Display ist sehr einfach, der Touchscreen reagiert prompt und nimmt die gewünschten Befehle entgegen.

Menüführung und Symbole

Das Menü ist dabei sehr einfach und übersichtlich gehalten. Auch für Techniklaien ist die Bedienung vom Teasi One 2 kein Problem. Jede Funktion hat ein Symbol, drückt man dies, bekommt man genau das angezeigt, was man erwartet. Beim Einrichten des Geräts wird man gefragt, ob man den Easy-Mode wählen möchte. Mit dieser Option reduziert sich die Menüoberfläche auf die wichtigsten Funktionen und wirkt sehr aufgeräumt. Ideal auch für ältere Menschen die sich nicht großartig in eine neue Software einarbeiten möchten. So wird das Teasi One 2 dem Motto „Teasi ist Easy“ gerecht. Bei den Routenoptionen kann man z.B. Optionen wie „kurz“ und „einfach“ wählen.

Im oberen Displaybereich werden die üblichen Dinge wie der Empfangsstatus, der Akkustatus und die Uhrzeit angezeigt. Dazu noch ein Fahrradsymbol, wenn man sich im Fahrradmodus befindet. Direkt darunter werden die aktuelle Geschwindigkeit, die Richtung und die Entfernung zum Ziel eingeblendet. Die aktuelle Position und Richtung wird über einen Richtungspfeil angezeigt. Unter der Karte hat man Buttons für eine Suche, zum Stoppen der Route und zum Hinzufügen von Optionen. Die Informationen in den einzelnen Displaybereichen lassen sich individuell einstellen.

Einsatzgebiet vom Navigationsgerät

Das Navigationsgerät ist auf Feld-, Wald und Wanderwegen zuhause und begleitet einen perfekt über Stock und Stein. Dabei ist es egal ob es am Fahrrad montiert ist oder in der Hand gehalten wird. Dies macht das Teasi One 2 auch zum idealen Partner für das Geocaching und zum Wandern.

Technische Daten vom Navi

Mit einer Displaygröße von 8,8 cm (3,5 Zoll) und einer Auflösung von 480×800 Pixeln kann man die Karten bei voller Helligkeit einwandfrei erkennen. Das Gewicht vom Teasi One beträgt 200 g, in der Hand wirkt es sehr wertig und nicht zu schwer. Der Li-Akku (2.300mAh) hält nach Herstellerangaben für bis zu 10 Stunden Outdoor-Einsatz und ist im Gerät integriert. Das Gerät verfügt über einen USB Anschluss, hierüber können Routen vom PC übertragen werden und das Gerät wird dabei gleichzeitig geladen. Mit einem Spritwasserschutz nach IPX5 Standard kann auch bei leichtem Regen nicht viel schief gehen. Die Position wird dabei mittels GPS-Empfänger ermittelt und auf der Karte angezeigt. Mit seinem 128MB DDR2-RAM und 4GB Flash-Speicher ist das Teasi One ganz gut aufgestellt. Der leistungsstarke 664 MHz Prozessor zeigt die Karten flüssig und ohne große Verzögerung an.

Alle Daten auf einen Blick in der Datentabelle

Displaygröße: 3,5 Zoll / 480x800 Pix. Gewicht: 200g Li-Akku: 2.300mAh bis zu 10 Stunden RAM: 128 MB Prozessor: 664 MHz USB Anschluss: PC / Laden Wasserempfindlichkeit: Spritwasserschutz nach IPX5

Größenvergleich vom Teasi Pro zum Teasi One 2

Im Gelände und im echten Einsatz

Genug über Theorie gesprochen, installieren wir das Gerät am Fahrrad und fahren wir eine Teststrecke. Wir sind Ortskundig und wissen wie wir zum Ziel kommen, schauen wir ob das Teasi One 2 das auch weiß. Die Route ist ca. 20 km lang und führt uns an Hauptstraßen und Radwanderwegen entlang. Das Teasi hat uns nicht immer entlang der besten Strecke navigiert, nach unserem Geschmack war es dennoch ok. Kritik über die Routenführung muss sich jedes Gerät zuschreiben. Angegebene Daten und Richtungen waren immer entsprechend der berechneten Route. Auch wenn wir anders gefahren wären, sind wir genau am Ziel angekommen.

Unsere Bewertung für das Teasi One 2:

