VOX – In der Höhle der Löwen waren in dieser Staffel bereits die 2Bag und Freibeik Gründer, die jeweils einen Deal machen konnten. Mit der Keego Trinkflasche ist wieder ein Produkt in der Höhle der Löwen, dass unsere Aufmerksamkeit geweckt hat.

Die Trinkflasche für Sportler, die die Flasche beim Trinken gerne zusammendrücken und dabei nicht unbedingt eine nach Kunststoff schmeckende Trinkflasche möchten. Diese Flasche ist dabei anders, wir sehen das Gefäß als Fahrrad Trinkflasche und mögen das schlichte Design. Beim Zusammendrücken kommt der Inhalt wesentlich besser und schneller aus der Flasche. Der Trinkvorgang kann damit schneller beendet werden. Die Flasche selbst soll dabei unter 100 g wiegen, hat ein Fassungsvermögen von 750 ml und ist BPA und BPS sowie Weichmacher frei.

Was die Keego Trinkflasche so besonders macht

Die Flasche besteht innen aus Titan und das Getränk hat lediglich mit der Innenhaut kontakt und der Trinknippel besteht aus Silikon. Das Design ist schlicht und modern gehalten, das Titan-Inlay soll geschmacksneutral sein. Mit dem Service Keego Refresh bieten die Gründer an, wer sich eine neue Trinkflasche kauft, der kann die alte für das Recycling einschicken und erhält einen 20% Rabatt beim Kauf der neuen Flasche. Aktuell bietet das Start-Up auf seiner Webseite einen 25% Rabatt auf den Kauf der 2. Flasche an.

Was die Keego Wasserflasche kostet

Die Titan-Trinkflasche aus der Höhle der Löwen kostet aktuell 39,90 Euro bis ca. 44,90 Euro. Ob die Gründer einen Deal mit den Löwen bekommen oder nicht, werden wir in der Sendung sehen. Unsere Vermutung ist jedoch, dass kein Deal zustande kommt und keiner investieren wird. Die Gründer suchen aktuell über deren Webseite nach Investoren. Wir werden die Sendung verfolgen. Wir drücken die Daumen, dass die Gründer bei der Suche nach einem geeignetem Investor erfolgreich werden. Mehr zu Keego findet ihr auch auf deren Instagram-Profil. oder bei Youtube.

