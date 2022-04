Dieses Fahrradzubehör hat LIDL am Dienstag im Angebot

Ein Fahrradschloss hat LIDL diesmal nicht im Angebot. Die Schlösser hatten wir in der Vergangenheit bereits getestet und konnten das uns vorliegende Modell recht schnell knacken, mehr dazu im Lidl Fahrradschloss Test .

Ebenfalls im Angebot, verschiedene Fahrradsättel der Marke Wittkop und ein Fahrradträger, der sowohl für normale Fahrräder als auch für E-Bikes geeignet ist. Der Fahrradträger für die Anhängerkupplung kann bis zu 55 kg tragen und abgeklappt werden. So kann auch im beladendem Zustand der Kofferraum erreicht werden. Wer drei Fahrräder transportieren möchte, wirft einen Blick auf den Eufab Amber 3.

Um das Fahrrad fit für die neue Saison zu machen, hilft der Fahrrad Montageständer der Marke CRIVIT® und das 20-teilige Fahrradwerkzeug, das in einem Kasten sortiert ist. Wer für die Radtour etwas Notfallwerkzeug benötigt, der wird bei dem 16-teiligen Multitool fündig werden.

