Dieses Fahrradzubehör hat LIDL ab Montag im Angebot – Gut getestete Helme, nützliches Zubehör und spannende E-Bikes

Damit überrascht Lidl am Montag: E-Bikes, Helme und Kinderanhänger zum Wahnsinnspreis

So wurde dieser Beitrag bisher bewertet

So wurde dieser Beitrag bisher bewertet

Alles in allem hat Lidl ab dem 24. Juli eine beeindruckende Palette von Fahrradprodukten im Angebot. Egal, ob Sie ein erfahrener Radfahrer sind oder gerade erst anfangen, Sie finden sicherlich etwas, das Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihre Fahrerfahrung verbessert.

Wer auf der Suche nach einem Kinderfahrradanhänger ist, hier bietet LIDL den „Qeridoo QUPA 1“ an. Ein Einsitzer Kinderanhänger mit Buggyrad, Insektenschutz, Sonnenschutz und Faltbarer Kabine, für einen kleinen Platzbedarf beim Verstauen.

Neben Fahrradhandschuhen gibt es auch noch etwas für die Sicht. Beachten Sie jedoch, dass die Fahrradbeleuchtung scheinbar nur online verfügbar sind. Beide sind wichtige Teile der Ausrüstung – Handschuhe erhöhen Ihren Komfort und die Kontrolle beim Fahren, während eine gute Beleuchtung entscheidend für die Sicherheit bei Fahrten in der Dämmerung oder bei Nacht ist.

Die Fahrradrucksäcke und -taschen im Angebot sind ebenfalls beachtenswert. Sie bieten ausreichend Stauraum für all Ihre Bedürfnisse, egal ob Sie eine lange Radtour planen oder nur ein praktisches Mittel zum Transportieren Ihrer täglichen Utensilien benötigen.

Beginnen wir mit den Fahrradhelmen für Kinder und von Lidl als „Produktgleich“ angegeben wird, mit einem Kinderhelm, der im Stiftung Warentest mit der Note GUT (2,4) bewertet wurde. Sicherheit ist beim Radfahren absolut entscheidend, und diese Helme haben in verschiedenen Kategorien gut abgeschnitten – von Stoßfestigkeit und Stabilität bis hin zu Tragekomfort und Handhabung. Das ist ein sicherer Kauf für jeden, der einen neuen Helm sucht.

Über den Autor Rudolf Nuss 60 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.