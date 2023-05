Damit überrascht Lidl am Montag: E-Bikes, Helme und Kinderanhänger zum Wahnsinnspreis

Schnäppchenjäger aufgepasst! Lidl bietet am Montag, dem 08. Mai 2023, eine Reihe von interessanten Fahrradzubehör-Angeboten in seinem Online-Shop an. Wer also noch auf der Suche nach einem neuen E-Bike, einem schützenden Helm oder einem praktischen Fahrradanhänger ist, sollte unbedingt bei Lidl im Online-Shop vorbeischauen. Wir stellen Ihnen die Highlights der Angebote vor.

E-Bikes bei Lidl

Das Trekking E-Bike mit 28 Zoll von Fischer ist sowohl als Herren- als auch als Damenmodell erhältlich und wird zum Schnäppchenpreis von 1199 Euro angeboten. Mit einem 8,8 Ah Akku und einem Mittelmotor ausgestattet, bietet das E-Bike eine beeindruckende Reichweite von bis zu 120 km. Damit eignet es sich perfekt für längere Touren oder den täglichen Arbeitsweg.

Das Trekking E-Bike Viator 1.0 ist eine weitere interessante Option für alle, die ein leistungsstarkes E-Bike suchen. Zum Preis von 1399 Euro bietet das Modell einen Heckmotor und eine Reichweite von bis zu 120 km. Die Kombination aus Leistung und Reichweite macht das Viator 1.0 zu einem zuverlässigen Begleiter auf jeder Fahrradtour.

Fahrradhelm mit Rücklicht

Für nur 11,99 Euro bietet Lidl den Critivit Fahrradhelm mit integriertem Rücklicht an. Der Helm ist nicht nur bequem und leicht, sondern erhöht auch die Sicherheit beim Radfahren durch das zusätzliche Rücklicht. So sind Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.

Fahrradanhänger für Kinder

Der Qerido Fahrradanhänger Modell Sportrex 2 ist die ideale Lösung für Familien, die gerne gemeinsam auf Fahrradtouren gehen. Zum günstigen Preis von 429 Euro bietet der Fahrradanhänger Platz für zwei Kinder und überzeugt durch seine Sicherheit und Stabilität. So können Sie Ihre Kleinen problemlos auf Ihren Abenteuern mitnehmen.

Fazit: Die Fahrradzubehör-Angebote von Lidl am 08. Mai 2023 sind äußerst attraktiv und bieten eine großartige Gelegenheit, sich mit hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen auszustatten. Ob Sie nun ein neues E-Bike suchen, Ihre Sicherheit mit einem Helm erhöhen möchten oder gemeinsame Familienausflüge planen – bei Lidl werden Sie fündig.