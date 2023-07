Viele Menschen haben Schmerzen beim Fahrradfahren weil Sie diesen Fehler machen

Radfahren mit Hund: 7 effektive Schritte, um an das Fahrradfahren zu gewöhnen!

Wenn das Fahrrad richtig auf die Körpergröße eingestellt ist und trotzdem Schmerzen auftreten, kann das normal sein. Wer nur selten mit dem Fahrrad oder E-Bike fährt, hat keine Übung. Eine 40 km lange Radtour ist für den Körper etwas Ungewohntes. Auch wenn das Rad gut eingestellt ist, werden ungeübte Fahrer nach längeren Touren meistens Muskelkater in den nächsten Tagen haben. Beim Fahrradfahren ist Ergonomie wichtig, das haben auch die Zubehör-Hersteller erkannt.

Die Pedale dürfen nicht wackeln oder komisch laufen. Wenn man das Gefühl hat, dass die Pedale nicht richtig laufen, sollte man sie wechseln. Stell dir vor, man macht mit dem Knie 20 Mal eine komische Bewegung. Das spürt man vielleicht nicht so sehr. Aber wenn das Knie 2.000 oder sogar 20.000 Mal ein bisschen komisch bewegt wird, wird es zum Problem. Hier zählt die Menge der falschen Bewegungen.

Besonders, wenn Bauteile wie einen Sattel oder auch die Fahrradgriffe austauschen, sollten Sie die neuen Zubehörteile wieder genau einstellen. So können Sie eine angenehme und schmerzfreie Fahrradtour genießen und gleichzeitig Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden fördern.

So stellen Sie Ihr Fahrrad richtig ein, um Schmerzen und Beschwerden beim Fahrradfahren zu vermeiden, sollten Sie Ihr Fahrrad richtig einstellen:

Der häufigste Fehler: Falsche Einstellungen am Fahrrad, nach dem Kauf eines neuen Fahrrads nehmen sich viele Menschen nicht die Zeit, es richtig einzustellen. Falsche Einstellungen von Sattel, Pedalen und Lenker können zu Schmerzen und Beschwerden führen. Hier sind die häufigsten Probleme:

Fahrradfahren ist eine beliebte und gesunde Freizeitaktivität, doch viele Menschen leiden unter Schmerzen, weil sie einen entscheidenden Fehler machen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welcher Fehler das ist und wie Sie ihn beheben können, um schmerzfrei in die Pedale zu treten.

Über den Autor Rudolf Nuss

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.