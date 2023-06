Der SIGMA SPORT ROX 12.1 EVO revolutioniert das Bike-Abenteuer! Smarter navigieren, besser performen, mehr entdecken

No related posts.

Die Datenauswertung kann auf dem ROX 12.1 EVO oder auf dem Smartphone erfolgen. Die SIGMA RIDE APP hilft dabei, die Trainingsdaten zu sammeln und die Statistiken der letzten Wochen, Monate oder Jahre im Blick zu behalten. Strava Live Segmente können ebenfalls auf den ROX 12.1 EVO übertragen werden. Weitere ausführliche Informationen zum ROX 12.1 EVO finden Sie hier . Der ROX 12.1 EVO ist ab dem 12. Juni 2023 in ausgewählten Sets und zu bestimmten Preisen im Handel erhältlich.

„Der ROX 12.1 EVO ist die EVOlution unseres mehrfach ausgezeichneten ROX 12.0 Bike Computers“, erklärt Daniel Conka, Senior Product Manager bei SIGMA. Mit einem 3-Zoll-Display bietet der ROX 12.1 EVO trotz seiner kompakten Größe eine hervorragende Übersicht. Der Bike Computer ist ausgestattet mit zahlreichen neuen Funktionen für Navigation, Training und Konnektivität. „Als erster SIGMA Bike Computer Made in Germany steht der ROX 12.1 EVO weltweit für Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns sehr, dass der neue ROX diese Kriterien erfüllt“, fügt Conka hinzu.

Gute Übersicht und Made in Germany

Über den Autor Rudolf Nuss 57 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.