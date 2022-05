ADAC Pannenhilfe für Fahrräder

So wurde dieser Beitrag bisher bewertet

Kann der Fehler nicht vor Ort gefunden oder behoben werden, so wird das Fahrrad oder E-Bike bis zur nächsten geeigneten Fahrradwerkstatt transportiert. Organisiert wird dies von den Gelben Engeln. Voraussetzung für diesen Dienst ist, dass der Ort der Panne durch das KFZ des ADACs legal zu erreichen ist. Der ADCA hat bereits zahlreiche Pannenhelfer geschult und auch die Autos entsprechend ausgestattet. Mit diesem Service stellt der ADAC einen dienst Bereit, den ADFC Mitglieder bereits seit einigen Jahren kennen. Den ADAC Pannendienst erreicht man unter der Telefonnummer: 030 86 86 86 86 – Der ADAC Service ist eine gute Ergänzung zur Fahrradversicherung .

Die Fahrrad-Pannenhilfe ist rund um die Uhr erreichbar und umfasst ebenfalls minderjährige Kinder der ADFC Mitglieder. Nicht geholfen wird, wenn das Fahrrad für den gewerblichen Personenverkehr genutzt wird oder das Fahrrad selbst mutwillig demoliert wurde. Nicht geholfen wir ebenfalls bei Schlüsselverlust. Der ADAC sagt an dieser stelle klar, es werden keine Fahrradschlösser geöffnet.

Der ADAC erweitert sein Angebot der Pannenhilfe für Fahrräder und E-Bikes , dies hat Christian Reinicke auf der Hauptversammlung am 21. Mai bekanntgegeben. Geholfen werden soll bei Reifen-, Ketten, Brems und Akkuproblemen. Der Wandel der Mobilität hat den ADAC zu diesem Schritt gebracht. Kostenlos kann derjenige den Service in Anspruch nehmen, wer ein aktives Mitglied im ADAC ist. Ebenfalls geholfen wird, wenn Liegeräder, Fahrradanhänger oder auch Lastenfahrräder genutzt werden.

Über den Autor Rudolf Nuss 39 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.