24 Stunden Mountainbike Rennen am Alfsee mit Deutschlandpremiere

Osnabrück / Rieste – Der Alfsee macht bereits seit Jahren durch sein 24h Mountainbike-Rennen auf sich aufmerksam, auch in diesem Jahr heißt es wieder fahren was das Ufer hergibt. Als Einzelfahrer kann jeder mitmachen, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht notwendig, so ist das MTB-Rennen auch für Hobbyfahrer geeignet. Wer noch nicht volljährig ist und dennoch starten möchte, muss Bestandteil eines Teams sein.

Die Teams gestalten sich wie folgt, es wird Einzelstarter, 2-er, 4-er, 6-er und 8-er Teams geben. Die Räder dürfen dabei Mountainbikes mit 26, 27,5 und 29 Zoll Reifen sein. Die genauen Teilnahmebedingungen verlinken wir euch unter diesem Beitrag.

Das 24 h Rennen am Alfsee

Das Rennen findet vom 20. bis zum 22. Mai 2022 statt, der Startschuss wird am Samstag um 14 Uhr gegeben. Der Alfsee bietet dabei eine Streckenrunde von ca. 12 km, die Strecke selbst besteht aus Gras, Wald, Sand und Single-Trails, so der Veranstalter. Um das Rennen spannend zu gestalten, wird bei der Zeitmessung auf individuelle Transpondermessung gesetzt. Das heißt, jeder Fahrer bekommt einen eigenen Transponder und die Zeiten werden Live übermittelt, 24h. Gegen eine persönliche Überwachung und Leistungsdokumentation spricht natürlich nichts gegen. Wer noch passendes Zubehör benötigt, kann sich gerne bei den Fahrradcomputern umsehen. Die Anfahrt kann mit dem PKW oder Wohnmobil erfolgen, so ist der Transport der MTB per Fahrradträger bequem möglich.

E-Bike Rennserie feiert Debüt am 20.05.2022

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat eine neue Radrennserie kreiert, bei dem auch E-Bikes teilnehmen dürfen. Auftaktveranstaltung und Debüt dieser neuen Serie wird das Rennen am Alfsee sein. Interessierte können dabei am 20.05 (Lauf 1) und 21.05 (Lauf 2) am 1 Stunden Pedelec Rennen teilnehmen. Diese Serie richtet sich an Hobbyfahrer und gilt als „Jedermannrennen“.

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühr beträgt 95 Euro pro Fahrer. In den Gebühren inbegriffen ist die Übernachtung im Germanendorf. Wer am Freitag bei der Nudelparty teilnehmen möchte, muss zusätzlich 7 Euro investieren. Alle Bedingungen können hier nachgelesen werden. Am Sonntag, dem 22.05.2022 wird es dazu ein Kinderrrennen geben, der Startschuss wird dabei um 10 Uhr sein. Ein Training findet dabei am Samstag um 10 Uhr statt.

Unterstützung erwünscht

Auch für die Zuschauer wird ein Programm geboten, wer nicht selber fahren möchte, kann die Teilnehmer aktiv mit seiner Anwesenheit motivieren. Das MTB Rennsportevent wird von zahlreichen namhaften Sponsoren unterstützt, auch der Schirmherrin Anna Kebschull, Landrätin des Landkreises Osnabrück wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und lädt alle Gäste dazu ein, auch vor und nach dem Rennen die Region zu erkunden.

Bilder aus vergangenen Rennen: Bilder Alfsee Rennen