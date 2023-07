Radfahren mit Hund: 7 effektive Schritte, um an das Fahrradfahren zu gewöhnen!

DHDL: Investoren von My Esel begeistert – Bekommen die Gründer um die Holzrahmen-Bikes einen Deal?

Fahrradbasar in Offenbach am Rhein – Verkaufen und Kaufen leicht gemacht

Geduld ist der Schlüssel zum erfolgreichen Training. Wenn du diese Richtlinien befolgst, sollte dein Hund das Fahrradfahren genießen und ihr könnt gemeinsam viele schöne Fahrten unternehmen. Das Wichtigste ist, wenn der Hund Angst hat, sollte man das Training behutsam und langsam weiterführen, es ist auch nicht schlimm, wenn der Hund am Ende das Laufen am Fahrrad nicht mag, jeder Hund ist anders. Kleine Hunde können auch im Fahrradkorb für Hunde oder im Hundeanhänger mitgeführt werden.

Überlege, ob spezielle Ausrüstung wie eine Fahrradleine, die am Fahrrad befestigt wird, oder ein Geschirr sinnvoll sind. Diese können das Radfahren sicherer und angenehmer machen.

Du kannst deinem Hund Befehle wie „Stopp“, „Langsam“, „Schnell“ und „Links“ oder „Rechts“ beibringen. So kann dein Hund lernen, auf deine Anweisungen zu reagieren, während du fährst.

Vergiss nicht, Pausen zu machen, besonders an heißen Tagen. Dein Hund sollte immer Zugang zu Wasser haben.

Du solltest deinen Hund immer unter Kontrolle haben. Benutze am Anfang eine kurze Leine und behalte den Hund immer in Sichtweite. Vermeide stark befahrene Straßen und wähle stattdessen ruhige, sichere Routen.

Beginne mit kurzen Strecken und langsamer Geschwindigkeit. Es ist wichtig, dass der Hund sich nicht überanstrengt. Du kannst die Strecken nach und nach verlängern, sobald dein Hund sich an die Anstrengung gewöhnt hat.

Lass deinen Hund zunächst das Fahrrad kennenlernen, während es stillsteht. Lass ihn daran schnüffeln und sich damit vertraut machen. Danach kannst du anfangen, das Fahrrad langsam zu schieben und deinen Hund an der Leine nebenher laufen zu lassen.

Gewöhnung an das Fahrrad

Es wird empfohlen, mit dem Fahrradtraining zu warten, bis dein Hund mindestens ein Jahr alt ist. Bei großen Rassen, die langsamer wachsen, sollte man sogar bis zu 18 Monate warten. Es ist wichtig, die Gelenke und Knochen des Welpen nicht zu überlasten, was passieren kann, wenn er zu früh zu lange Strecken rennt.

Um deinen Hund an das Fahrradfahren zu gewöhnen, musst du behutsam und schrittweise vorgehen. Es gibt verschiedene Aspekte, die du beachten solltest:

Über den Autor Rudolf Nuss 61 Artikel

Radfahren ist für mich eine Passion. Bewegung an der frischen Luft, was will man mehr? Mit dem Trekkingrad fahre ich über Stock und Stein. News und Innovationen aus dem Radsport und Fahrradsektor sind meine tägliche Lektüre. 1978 geboren und bereits ein paar Jahre später einen Fabel für Fahrräder entwickelt. Ich stehe ungern im Mittelpunkt und beobachte lieber vom Rand aus.