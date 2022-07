Bad Oeynhausen – Alkoholisierter Radfahrer fährt bei Rot in Kreuzung

Ein Radfahrer aus östlicher Richtung wollte nach links auf die Straße Pferdekamp abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Der Mann ließ sein Fahrrad liegen und setzte sich zu Fuß in Bewegung und verließ den Unfallort. Zur Tatzeit soll der Radfahrer eine dunkle Hose und ein schwarzes Hemd getragen haben. Ebenso soll er Russisch gesprochen und betrunken gewirkt haben. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls möchte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de

Hamm-Bockum-Hövel – 23. Juli ca. 14.15 Uhr – Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es an der Kreuzung Warendorfer Straße Ecke Pferdekamp gekommen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer wurde ein 78-jähriger Mann leicht verletzt. Der 78-Jährige für während des Zusammenstoßes mit einem Krankenfahrstuhl (Rollstuhl) die Warendorfer Straße in westlicher Richtung als es zu dem Zusammenstoß kam.

