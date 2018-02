Smart Luxx Fahrradlampe – Das Ding des Jahres

Die Pro7 Show „Das Ding des Jahres“ hat auch in der zweiten Folge mehr als ein Fahrradprodukt zu bieten. Smart Luxx ist neben dem Kick-E das zweite Produkt des Abends, dass sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigt. Gestern war bereits der Hut für den Fahrradhelm (Evaria On Top) in der Sendung, dieser konnte sich jedoch leider nicht gegen Amabrush durchsetzen.

Smart Luxx Fahrradlampe

Die Smart Luxx Fahrradlampe kann mit dem Smartphone gesteuert werden. Eine universelle Handyhalterung für die Taschenlampe am Handy. Mittels Bündelung der Lampe, ergibt sich eine Fahrradlampe, die aus dem Smartphone eine Fahrradlampe macht. Befestigt wird die Smart Lux am Fahrradlenker. Das Smartphone liefert ausreichend Licht ebenfalls ein Rücklicht zu betreiben. Angesteuert wird dies über eine Zuleitung die am Fahrradrahmen entlang gelegt wird.

Steuerung per App

Die Taschenlampenfuntkion wird über eine App aus dem Hintergrund gesteuert und schaltet sich beim Einlegen in die Halterung automatisch ein und aus. Mittels extra Fahrradnavigation kann das System auf Kreuzungen eine Seitenbeleuchtung automatisch dazuschalten. Ebenfalls kann eine Blinkfunktion aktiviert werden. Smart Lux ist eine Erfindung von Matthias Ebel, das ganze Smart Luxx Set gibt es für 89 Euro.

Smart Luxx hat leider gegen den Bierkisten-Kühler in der Zuschauer-Abstimmung verloren.

Ob die Smart Lux die Vorgaben der StvZO erfüllen, ist uns aktuell nicht bekannt. Wer mehr über die Lampe wissen möchte, kann sich auf smartluxx.com informieren.

