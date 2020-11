Paderborn: 21-jähriger Radfahrer schwerverletzt – Pedal abgebrochen und Fahrradsattel lose

Paderborn: Unglückliche Umstände sorgten dafür, dass ein 21-jähriger Radfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Notarzt versorgt Verunfallten

Der junge Mann war am Donnerstag gegen 09.30 Uhr auf der Neuhäuser Straße unterwegs. Hier brach ihm das linke Pedal samt Kurbelarm ab. So schob der Mann sein Rad und bog in die Hans-Humpert-Straße ein. Auf dem abschüssigen Stück zum Padersteinweg stieg er wieder auf und ließ sich rollen. Plötzlich klappte der offensichtlich nicht fest arretierte Sattel nach hinten und der Radler stürzte rücklings vom Fahrrad. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam der 21-Jährige ins Krankenhaus.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4769506 / OTS / Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell